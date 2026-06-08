IRW-News: ACCESS Newswire: GA-ASI gibt Investitionen in sechs niederländische Unternehmen bekannt

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: GA-ASI gibt Investitionen in sechs niederländische Unternehmen bekannt

Neue Reihe von Geschäftspartnerschaften nach der letzten Blue Magic Netherlands-Veranstaltung geschlossen

SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 8. Juni 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) baut seine Präsenz im niederländischen Innovationsökosystem aus und tätigt im Rahmen seiner Venture-Initiative Blue Magic Netherlands (BMN) neue Investitionen in sechs in den Niederlanden ansässige Technologieunternehmen.

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Diese neuen Partnerschaften folgen auf die jüngste BMN-Veranstaltung in Eindhoven, ein temporeiches Forum im Stil von Shark Tank, bei dem niederländische Start-ups und Scale-ups bahnbrechende Technologien direkt den Entscheidungsträgern von GA-ASI vorstellten. Die jüngste Ausgabe zog mehr als 350 Teilnehmer aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Hightech des Landes an.

Aufbauend auf dem Erfolg früherer Veranstaltungen hat GA-ASI sechs niederländische Unternehmen für neue Investitionen und Kooperationen ausgewählt. GA-ASI erhöht zudem seine Investition in Emergent Swarm, das erstmals auf der BMN 2024 entdeckt wurde. Emergent Swarm arbeitet mit GA-ASI zusammen, um seine Fähigkeiten im Bereich der autonomen Steuerung und Koordination von Drohnenschwärmen weiterzuentwickeln und zur Einsatzreife zu bringen.

Blue Magic Netherlands ist unser Fenster zum niederländischen Innovationsökosystem, sagte Brad Lunn, Managing Director von GA-ASI. Wir suchen nicht nur nach Ideen. Wir stellen Kapital, technische Ressourcen und Zugang zu Plattformen bereit, um diesen Unternehmen beim Wachstum zu helfen. Wir tätigen diese neuen Investitionen, weil für uns klar ist, dass die Niederlande einer der dynamischsten Technologie-Hubs in Europa sind.

Die sechs neuen Unternehmen im Portfolio von GA-ASI sind:

OPT/NET B.V. - GA-ASI wird gemeinsam mit seiner verbundenen Gesellschaft GA-Intelligence mit OPT/NET zusammenarbeiten, um Kooperationsmöglichkeiten für eine Vielzahl von KI-bezogenen Missionen zu erkunden, darunter das Management von Drohnenschwärmen und die Erkennung von Dark Vessels.

Vaeridion B.V. - GA-ASI wird gemeinsam mit Vaeridion die fortschrittliche Batteriepack-Technologie des Unternehmens für den Einsatz in aktuellen und zukünftigen GA-ASI-Plattformen evaluieren.

Touchwaves B.V. - GA-ASI wird die haptische Technologie von Touchwaves für den Einsatz in ferngesteuerten UAS-Umgebungen evaluieren, um die potenziellen Vorteile für Langzeitmissionen und die Informationsüberlastung der Besatzung zu ermitteln.

FDCL Defence B.V. - GA-ASI und GA-Intelligence werden gemeinsam mit Fiducial die Wirksamkeit der Technologie des Unternehmens im Hinblick auf massiv skalierte, kostengünstige zukünftige Plattformen untersuchen.

Vydar Commercial B.V. - GA-ASI wird die Technologie von Vydar in einer Vielzahl relevanter Umgebungen ohne GPS-Empfang sowie auf GA-ASI- und GA-EMS-Plattformen evaluieren.

Emproof B.V. - GA-ASI wird die Wirksamkeit der Datenschutztechnologie von Emproof im Hinblick auf die Anwendbarkeit auf aktuelle und zukünftige GA-ASI-Plattformen bewerten.

GA-ASI geht davon aus, in den kommenden Monaten weitere Investitionen aus der BMN-Kohorte 2025 bekannt zu geben, sobald die technischen Bewertungen und Gespräche zur gemeinsamen Entwicklung voranschreiten.

Über Blue Magic Ventures

Blue Magic Ventures ist die Corporate-Venturing-Initiative von GA-ASI, die darauf ausgerichtet ist, bahnbrechende Technologien von Start-ups und Innovatoren weltweit zu identifizieren, in diese zu investieren und sie zu skalieren. Durch Kapitalinvestitionen, Zugang zu Plattformen und intensive technische Zusammenarbeit beschleunigt Blue Magic Ventures den Weg vom Konzept zur Einsatzfähigkeit für Dual-Use-Technologien.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit mehr als 9 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator® seit über 30 Jahren und umfasst MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® und MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die dauerhaftes Situationsbewusstsein und schnelle Reaktionsfähigkeit ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

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QUELLE: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

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