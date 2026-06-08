IRW-News: GoGold Resources Inc.: GoGold erreicht wichtigen Meilenstein: Letzte noch ausstehende Genehmigungen gesichert und Baugenehmigung für den Untertagebau Los Ricos South erteilt

IRW-PRESS: GoGold Resources Inc.: GoGold erreicht wichtigen Meilenstein: Letzte noch ausstehende Genehmigungen gesichert und Baugenehmigung für den Untertagebau Los Ricos South erteilt

8. Juni 2026, Halifax, NS / IRW-Press / GoGold Resources Inc. (TSX: GGD) (OTCQX: GLGDF) (GoGold, das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ ondemand/companies/profil/gogold-resources-inc/) freut sich, einen wegweisenden Meilenstein bekannt zu geben: Das mexikanische Bundesumweltministerium (SEMARNAT) hat alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für den Bau der Untertagemine mit großer Förderleistung Los Ricos South (LRS) (das Projekt) im mexikanischen Bundesstaat Jalisco erteilt.

Das Board of Directors des Unternehmens hat einen Baubeschluss gefasst, um mit dem Bau des Projekts zu beginnen, der voraussichtlich 24 Monate vom Baubeginn bis zum ersten Goldguß in Anspruch nehmen wird.

Wir sind Mexiko und den Menschen in Jalisco zutiefst dankbar für ihre Partnerschaft und ihr Vertrauen und stehen dahinter, während wir dieses Projekt vorantreiben, und wir setzen uns weiterhin voll und ganz dafür ein, langfristigen Wert für das Land und seine Gemeinden zu schaffen, sagte Brad Langille, President und CEO. Dieser Erfolg spiegelt unser gemeinsames Engagement für eine verantwortungsvolle Ressourcenerschließung wider, bei der Umweltschutz und der Nutzen für die Gemeinschaft im Vordergrund stehen. Wir freuen uns darauf, voranzukommen und mit dem Bau zu beginnen, während wir weiterhin eng mit allen Stakeholdern zusammenarbeiten.

Das Projekt wurde unter Berücksichtigung strenger Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsstandards konzipiert. Das Unternehmen bleibt seinem transparenten Dialog mit Aktionären, Nichtregierungsorganisationen, lokalen Gemeinden und allen interessierten Parteien im Verlauf der Entwicklung verpflichtet.

GoGold freut sich darauf, lokale Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, die regionale wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen und im Einklang mit den höchsten Umwelt- und Sozialstandards zu arbeiten. Das Unternehmen verpflichtet sich zudem, nach den höchsten Arbeitsschutzstandards zu arbeiten, um seine Mitarbeiter, Auftragnehmer, Gemeinden und die Umwelt zu schützen.

Über GoGold Resources

GoGold Resources (TSX: GGD) ist ein in Kanada ansässiger Silber- und Goldproduzent, der sich auf den Betrieb, die Entwicklung, die Exploration und den Erwerb hochwertiger Projekte in Mexiko konzentriert. Das Unternehmen betreibt die Tailings-Mine Parral im Bundesstaat Chihuahua, entwickelt das Projekt Los Ricos South, für das alle erforderlichen Baugenehmigungen vorliegen, und verfügt über das Explorationsprojekt Los Ricos North im Bundesstaat Jalisco. GoGold hat seinen Hauptsitz in Halifax, Nova Scotia, und baut ein Portfolio aus kostengünstigen Projekten mit hohen Margen auf. Weitere Informationen finden Sie unter gogoldresources.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steve Low, Unternehmensentwicklung

GoGold Resources Inc.

Tel.: 416 855 0435

E-Mail: steve@gogoldresources.com

Oder siehe: www.gogoldresources.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an bzw. zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und der geltenden Wertpapiergesetze der Bundesstaaten oder im Rahmen von Ausnahmeregelungen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von GoGold in den Vereinigten Staaten dar.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen zum Projekt Los Ricos South, zur Erfüllung von Genehmigungsbedingungen, zum Zeitpunkt von Baubeschlüssen und Bautätigkeiten, zu zukünftigen Betriebsmargen, zur zukünftigen Produktion und Verarbeitung, zur Projektwirtschaftlichkeit einschließlich Barwert, IRR, Kapitalkosten, Lebensdauer der Mine und Produktion, zu erwarteten Vorteilen für die Gemeinde sowie zu zukünftigen Plänen und Zielen von GoGold, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung dieser Informationen herangezogen wurden, sich jedoch als unrichtig erweisen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen im Zusammenhang mit der Fortführung von GoGold und seinen Tochtergesellschaften als laufendes Unternehmen, allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen, Mineralienpreisen, der Genauigkeit von Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen sowie der Leistung des Projekts Parral. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von GoGold abweichen, gehören Explorations- und Entwicklungsrisiken im Zusammenhang mit den Projekten von GoGold, das Scheitern bei der Festlegung geschätzter Mineralressourcen oder Mineralreserven, die Volatilität der Rohstoffpreise, Schwankungen der Gewinnungsraten, Genehmigungs- und regulatorische Risiken, Bau- und Finanzierungsrisiken, Beziehungen zu den Gemeinden sowie die globale Wirtschaftslage. Für weitere Informationen zu den für GoGold geltenden Risikofaktoren wird auf die von GoGold von Zeit zu Zeit bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen zur laufenden Offenlegung verwiesen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Jahresinformationsformular von GoGold. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84583

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84583&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38045Y1025

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.