IRW-News: GoldMining Inc.: GoldMining legt technischen PEA-Bericht für sein Projekt La Mina in Kolumbien vor, mit einem Barwert nach Steuern von 1,0 Mrd. USD und einer IRR von 32 %

IRW-PRESS: GoldMining Inc.: GoldMining legt technischen PEA-Bericht für sein Projekt La Mina in Kolumbien vor, mit einem Barwert nach Steuern von 1,0 Mrd. USD und einer IRR von 32 %

Vancouver, British Columbia / 8. Juni 2026 / IRW-Press / GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) (das Unternehmen oder GoldMining) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ - freut sich bekannt zu geben, dass es einen technischen Bericht (der Technische Bericht) eingereicht hat, der die zuvor angekündigte aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung (die 2026 PEA) für sein La Mina-Projekt (das Projekt) in Antioquia, Kolumbien, enthält.

Der technische Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment for the La Mina Gold-Copper Mineral Deposit, Antioquia, Republic of Colombia (Technischer Bericht und vorläufige wirtschaftliche Bewertung gemäß NI 43-101 für die Gold-Kupfer-Lagerstätte La Mina, Antioquia, Republik Kolumbien) mit Stichtag 22. April 2026 ist unter den jeweiligen Profilen des Unternehmens auf www.sedarplus.ca und www.sec.gov verfügbar. Alle hierin genannten Währungsbeträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.

Highlights der PEA 20261

· Starke Basisprognose: Barwert nach Steuern 5 %von 1,0 Mrd. US-Dollar, interne Rendite (IRR) nach Steuern von 32,2 % und anfängliche Amortisationszeit von ca. 2,7 Jahren.

· Hängigkeit von den Spotpreisen: Bei aktuellen Spotpreisen (ca. 4.775 $/oz Au, 5,75 $/lb Cu und 77 $/oz Ag) steigt der Barwert nach Steuern 5 %auf ca. 1,8 Mrd. $ mit einem IRR von 49,1 % und einer anfänglichen Amortisationszeit von 1,9 Jahren. Die Spotpreise wurden am 20. April 2026 als 30-Tage-Durchschnittswerte herangezogen.

· Hohe Kapitaleffizienz: Die anfänglichen Investitionsausgaben werden auf 523 Millionen US-Dollar geschätzt, was einem attraktiven Verhältnis von 1,9 zwischen dem Barwert 5 %im Basisszenario und dem Anfangskapital entspricht, was das Potenzial des Projekts für eine überzeugende Kapitalrendite unterstreicht.

· Starkes Produktionsprofil: Durchschnittliche Jahresproduktion von 152,4 Tausend Unzen Goldäquivalent ( Die Formeln für das Goldäquivalent lauten: AuEq (oz) = Au (g/t) + [Cu (%) × {Cu-Preis/Au-Preis} × 22,0462 × 31,1035] + [Ag (g/t) × {Ag-Preis/Au-Preis}]. Die AISC umfassen Abbaukosten, Verarbeitungskosten, Lizenzgebühren, allgemeine Verwaltungskosten, Transportkosten, laufende Investitionskosten und Stilllegungskosten abzüglich der Erträge aus Nebenprodukten.

, AuEq) in den ersten fünf Betriebsjahren und Gesamtproduktion über die gesamte Lebensdauer der Mine (LOM) von 1,5 Mio. Unzen AuEq (bestehend aus 1,2 Mio. Unzen Au, 2,6 Mio. Unzen Ag und 195 Mio. Pfund Cu) über eine prognostizierte Lebensdauer der Mine von 11,2 Jahren.

· Robustes Kostenprofil: Geschätzte Gesamt-Cash-Kosten von 872 $/oz Au und All-In-Sustaining-Kosten (AISC) von 1.045 $/oz Au (berechnet auf Nebenproduktbasis).

· Konventioneller Betrieb: Die PEA sieht einen konventionellen Tagebau mit Lkw- und Schaufelbetrieb vor, um eine Aufbereitungsrate von 15.000 Tonnen pro Tag (tpd) zu unterstützen. Ein bewährter Aufbereitungsablauf unter Verwendung von Standard-Schaumflotations- und Laugungskreisläufen wird metallurgische Ausbeuten von 91 % Au, 80 % Cu und 64 % Ag erzielen.

Alastair Still, CEO von GoldMining, kommentierte: Der Abschluss der aktualisierten PEA für La Mina war ein bedeutender Meilenstein für GoldMining, da wir unser Portfolio in Amerika aktiv vorantreiben. Die Studie zeigt ein überzeugendes Basisszenario und die außergewöhnliche Hebelwirkung des Projekts angesichts des aktuellen Metallpreisumfelds. Mit einem starken Basisszenario-NPV von 1,0 Mrd. $ spiegelt La Mina unsere Strategie wider, einen hohen inneren Wert aufzuzeigen, der durch gezielte Exploration und Risikominderung weiter gesteigert werden kann. Wir arbeiten weiterhin daran, durch aktive Exploration und Erschließung Wertpotenziale aus Schlüsselanlagen unseres Portfolios freizusetzen.

Die PEA ist vorläufiger Natur, und es besteht keine Gewissheit, dass die gemeldeten Ergebnisse realisiert werden. Die PEA umfasst abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um sie den wirtschaftlichen Überlegungen der zu unterziehen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden. Es besteht keine Gewissheit, dass diese PEA, einschließlich der darin dargelegten konzeptionellen Wirtschaftlichkeit, realisiert wird.

Weitere Informationen zum Projekt, einschließlich der PEA, finden Sie im technischen Bericht.

Qualifizierte Personen

Imola Götz, M.Sc., P.Eng., F.E.C., Vizepräsidentin für Projektentwicklung des Unternehmens und eine qualifizierte Person im Sinne der Definition in National Instrument 43-101 (NI 43-101), hat die Erstellung dieser Pressemitteilung beaufsichtigt und die darin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Nord- und Südamerika konzentriert. Dank seiner disziplinierten Akquisitionsstrategie verfügt GoldMining nun über ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Martin Dumont

VP, Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Hinweis für Leser

Die hierin enthaltenen Angaben zum Projekt, einschließlich der PEA, wurden vom Unternehmen in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt. NI 43-101 ist eine von den Canadian Securities Administrators entwickelte Vorschrift, die Standards für die öffentliche Offenlegung wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte durch Emittenten festlegt. NI 43-101 unterscheidet sich erheblich von den Offenlegungsanforderungen der United States Securities and Exchange Commission (SEC), die im Allgemeinen für US-Unternehmen gelten, die den Offenlegungsanforderungen der SEC unterliegen. Beispielsweise werden die Begriffe angezeigte Mineralressource und abgeleitete Mineralressource in NI 43-101 unter Bezugnahme auf die in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven festgelegten Richtlinien definiert. Dementsprechend sind die hierin oder in den Projektbeschreibungen des Unternehmens enthaltenen Informationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den Offenlegungsvorschriften der SEC berichten.

Anleger werden darauf hingewiesen, nicht davon auszugehen, dass die gemessenen oder angezeigten Mineralressourcen ganz oder teilweise jemals in Reserven umgewandelt werden. Anleger sollten sich zudem bewusst sein, dass abgeleitete Mineralressourcen mit einer hohen Unsicherheit hinsichtlich ihrer Existenz sowie ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Realisierbarkeit behaftet sind. Nach kanadischen Vorschriften dürfen geschätzte abgeleitete Mineralressourcen außer in seltenen Fällen nicht als Grundlage für Machbarkeits- oder Vor-Machbarkeitsstudien dienen.

Weitere Informationen zu den Projekten des Unternehmens und den hierin offengelegten Ressourcenschätzungen finden Sie im aktuellen Jahresinformationsformular des Unternehmens sowie in den technischen Berichten, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca und www.sec.gov eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zukunftsgerichtete Aussagen), die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den darin ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich um alle Aussagen handelt, die keine historischen Tatsachen darstellen, umfassen unter anderem die Ergebnisse der PEA, die Pläne und Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Chancen und geplanter Arbeiten im Projekt sowie die sonstigen Pläne und Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen bezüglich des Geschäfts und der Märkte, in denen GoldMining tätig ist. Anleger werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind, darunter: die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbundenen Risiken, schwankende Metallpreise, unvorhergesehene Kosten und Aufwendungen, Risiken im Zusammenhang mit staatlichen und umweltrechtlichen Vorschriften, sozialen, genehmigungs- und lizenzrechtlichen Angelegenheiten sowie Ungewissheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel. Diese und andere Risiken, einschließlich derjenigen, die im Jahresinformationsformular von GoldMining für das am 30. November 2025 endende Geschäftsjahr sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Erstellung solcher zukunftsgerichteten Aussagen herangezogen wurden, als zutreffend erweisen werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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