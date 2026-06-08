IRW-News: Max Power Mining Corp.: MAX Power treibt mit einer nationalen Übernahme seine strategische Entwicklung im Bereich Natürlicher Wasserstoff weiter voran

IRW-PRESS: Max Power Mining Corp.: MAX Power treibt mit einer nationalen Übernahme seine strategische Entwicklung im Bereich Natürlicher Wasserstoff weiter voran

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Das Unternehmen sichert sich eine bedeutende Beteiligung an Homeland Critical Minerals und konzentriert sich gleichzeitig verstärkt auf die Weiterentwicklung von Lawson und dem Genesis-Trend im Hinblick auf eine mögliche kurzfristige Kommerzialisierung

Genesis erklärt: Der Vorteil der Salzbarriere und die Nähe zum Absatzmarkt

https://www.youtube.com/watch?v=3ytpHdve6S8

Regina, SK - 8. Juni 2026 - Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Homeland Critical Minerals Corp. (Homeland) einen Aktienkaufvertrag (der Vertrag) vom 8. Juni 2026 abgeschlossen hat, wonach MAX Power sich bereit erklärt hat, alle ausgegebenen und ausstehenden Kapitalanteile seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft MAX Power Resources LLC an Homeland zu verkaufen. MAX Power Resources LLC ist Eigentümerin des Willcox Playa Lithium-Projekts (das Willcox-Projekt) und eine nach dem Recht des Bundesstaates Arizona gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Die Transaktion spiegelt die stark fokussierte Wachstumsstrategie von MAX Power im Bereich des natürlichen Wasserstoffs an einem entscheidenden Punkt in der Unternehmensgeschichte wider und sichert gleichzeitig durch eine bedeutende Beteiligung an Homeland ein maßgebliches Engagement an der zukünftigen Weiterentwicklung des Willcox-Projekts.

Die konkreten Vorteile dieser Transaktion für die Aktionäre von MAX Power sind wie folgt:

· Angesichts eines sich verbessernden Lithiummarktes und einer US-Regierung, die den Schwerpunkt auf die Erschließung kritischer Mineralien legt, ist Homeland gut aufgestellt, um sich auf die Wertsteigerung des Willcox-Projekts und anderer potenzieller Möglichkeiten im Bereich kritischer Mineralien zu konzentrieren, die das Unternehmen in den Vereinigten Staaten erwerben könnte;

· Durch den Besitz von 11 Millionen Homeland-Aktien (Gegenleistungsaktien), die knapp 50 % der derzeit ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Homeland ausmachen, wird MAX Power weiterhin in erheblichem Maße am zukünftigen Erfolg des Willcox-Projekts und der übergeordneten Geschäftsstrategie von Homeland beteiligt sein;

· Homeland beabsichtigt, so bald wie möglich eine Notierung an einer kanadischen Börse anzustreben;

· MAX Power wird in Zukunft möglicherweise verschiedene Alternativen hinsichtlich seiner Homeland-Aktienposition prüfen, einschließlich der potenziellen Ausschüttung eines Teils oder aller dieser Aktien an die MAX Power-Aktionäre, vorbehaltlich der geltenden gesellschaftsrechtlichen, wertpapierrechtlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen;

· MAX Power konzentriert sich weiterhin intensiv auf das unmittelbare Ziel, den Lawson-Komplex und den weiter gefassten Genesis-Trend zum globalen Geburtsort der groß angelegten kommerziellen Nutzung von natürlichem Wasserstoff zu machen.

Hintergrund zum Willcox-Projekt

Anfang 2024 bestätigte MAX Power eine Bohrentdeckung von oberflächennahen lithiumreichen Tonerden auf einem ausgedehnten Gebiet entlang der Ostseite der insgesamt 50 km² großen Willcox Playa (siehe Pressemitteilung vom 26. April 2024). Weitere Ziele sind noch nicht untersucht worden. Ein Großteil der übrigen Fläche der Playa ist vom US-Kriegsministerium vom Bureau of Land Management (BLM) gepachtet.

Die Transaktion

Gemäß der Vereinbarung wird Homeland alle ausgegebenen und ausstehenden Kapitalanteile von MAX Power Resources LLC im Austausch gegen die Gegenleistungsaktien erwerben. Die Gegenleistungsaktien sollen einen Gesamtmarktwert von etwa 1,1 Millionen Dollar haben und wurden zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelt. Im Zusammenhang mit der Transaktion sind keine Vermittlergebühren zu zahlen. Die Gegenleistungsaktien unterliegen den geltenden gesetzlichen Weiterverkaufsbeschränkungen, einschließlich einer viermonatigen Haltefrist.

Der Abschluss der Transaktion wird für den 17. Juni 2026 oder einen anderen von den Parteien vereinbarten Termin erwartet. Der Abschluss der Transaktion unterliegt mehreren üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich etwaiger Genehmigungen, die von der CSE verlangt werden.

Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, erklärte: Diese Transaktion schärft den Fokus von MAX Power auf das, was wir für eine der weltweit vielversprechendsten Chancen im Bereich der neuen Energien halten: natürlichen Wasserstoff. Gleichzeitig sichern wir uns durch unsere erhebliche Beteiligung an Homeland weiterhin ein bedeutendes Engagement am Zukunftspotenzial des Willcox-Projekts. Wir sind davon überzeugt, dass diese Struktur in mehrfacher Hinsicht Wert schafft, da sie es den Aktionären von MAX Power ermöglicht, an beiden Chancen teilzuhaben, während das Management Kapital, technische Ressourcen und die Umsetzung darauf konzentrieren kann, Lawson und den breiteren Genesis-Trend in Richtung einer kommerziellen Bewertung voranzutreiben.

Warum dies für Investoren von Bedeutung ist

Diese Transaktion richtet MAX Power noch stärker auf seine Kernstrategie im Bereich natürlicher Wasserstoff aus, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen die kommerziellen Evaluierungsaktivitäten in Lawson vorantreibt und seine Position auf Bezirksebene entlang des 475 km langen Genesis-Trends in Saskatchewan ausbaut. Durch die Übertragung des Willcox-Projekts in eine eigene Zweckgesellschaft bei gleichzeitiger Beibehaltung einer bedeutenden Beteiligung an Homeland behält MAX Power den Zugang zu potenzieller zukünftiger Wertschöpfung aus dem Arizona-Asset und der übergeordneten Geschäftsstrategie von Homeland bei und verstärkt gleichzeitig den organisatorischen Fokus auf Naturwasserstoff.

Die Transaktion vereinfacht zudem die strategische Ausrichtung des Unternehmens, da MAX Power die Arbeiten an dem vorantreibt, was nach seiner Einschätzung die weltweit erste groß angelegte kommerzielle Entdeckung von natürlichem Wasserstoff werden könnte. Durch die Konzentration von Kapital, technischem Know-how und operativen Ressourcen auf Lawson, den weiter gefassten Genesis-Trend und andere zentrale Landpakete wie Grasslands verbessert das Unternehmen seine unmittelbare und kurzfristige Fähigkeit, kommerzielle Meilensteine zu erreichen, Entwicklungswege zu evaluieren und den Shareholder Value im aufstrebenden Sektor für natürlichen Wasserstoff zu maximieren. Die jüngsten Kontakte zu Akteuren aus Industrie, Politik und Infrastruktur, darunter Treffen in Washington, D.C., haben die Überzeugung des Managements hinsichtlich der wachsenden strategischen Bedeutung von natürlichem Wasserstoff weiter gestärkt. Das Unternehmen freut sich darauf, weitere Updates zu liefern, während sich seine Kommerzialisierungsstrategie weiterentwickelt.

Abbildung 1: Bohrungen beim Lawson-Projekt, Genesis Trend (Nov. 2025)

Aktuelle Videos:

Genesis erklärt: Der Vorteil der Salzbarriere und die Nähe zum Markt

https://www.youtube.com/watch?v=3ytpHdve6S8

Der Genesis Trend-Korridor:

https://youtube.com/shorts/IAgALH_s3mI

Lawson - Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=lTTOwMxz_zo

MAX Power macht einen Sprung nach vorn in Lawson

https://www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

https://www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

Geschichte wird geschrieben in Lawson - Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

https://www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

https://www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Unternehmen für die Exploration von Mineralien und Energieressourcen, das sich auf den Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Die Lawson-Entdeckung des Unternehmens in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat sich in ganz Saskatchewan eine dominante Landposition auf Distriktebene mit rund 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen sowie weiteren 5,7 Millionen Acres, für die Anträge gestellt wurden, aufgebaut, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind. MAX Power verfügt zudem über ein Portfolio an Liegenschaften in den Vereinigten Staaten und Kanada, das sich auf kritische Mineralien konzentriert. Zu den Höhepunkten dieser Liegenschaften zählt eine Entdeckung durch Diamantbohrungen im Jahr 2024 im Lithiumprojekt Willcox Playa im Südosten von Arizona, das zu 100 % im Besitz der US-Tochtergesellschaft von MAX Power ist. MAX Power hat sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken verpflichtet, bei denen Umweltschutz, sinnvolle Einbindung der Gemeinden und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen über: die Interpretation von Explorations- und Bohrergebnissen; das potenzielle Vorkommen, die Größe, Kontinuität, Gewinnbarkeit und wirtschaftliche Rentabilität von natürlichen Wasserstoffansammlungen; den Zeitplan, Umfang, die Konzeption und den Erfolg der geplanten Bewertungs-, Test- und Bohrprogramme; die Weiterentwicklung der Lawson-Entdeckung hin zu einer möglichen Kommerzialisierung; die Entwicklung, Integration und voraussichtliche Nutzung von MAXX LEMI; und die umfassendere Strategie des Unternehmens im Bereich natürlicher Wasserstoff.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements, einschließlich unter anderem Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Arbeitsprogramme wie geplant durchzuführen, der Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Ausrüstung und Personal, der behördlichen Fristen und Genehmigungen, der geologischen Kontinuität und der Eigenschaften der Lagerstätten, der Marktbedingungen und des Zugangs zu ausreichendem Kapital zu akzeptablen Bedingungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Explorations-, Bewertungs- und Erschließungsrisiken; die Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen und behördliche Zulassungen rechtzeitig zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Verfügbarkeit und Kosten von Ausrüstung und qualifiziertem Personal; geologische, geophysikalische und technische Unsicherheiten; Schwankungen der Rohstoff- und Energiepreise; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; und die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine geplanten Bohrungen oder damit verbundenen Programme wie derzeit vorgesehen oder innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abschließen wird oder dass solche Programme, falls sie abgeschlossen werden, erfolgreich sein oder zu einer kommerziellen Produktion führen werden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gelten, finden Sie im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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