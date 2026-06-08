Israels Armee: Iran begeht mit Angriff 'schweren Fehler'

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Die israelische Armee ist nach Angaben eines Militärsprechers nach dem iranischen Raketenangriff auf alle Szenarien vorbereitet. Das Militär sei "stark in der Verteidigung und im Angriff", sagte Sprecher Effie Defrin in einer Video-Ansprache.

Der israelische Militärchef Ejal Zamir halte gegenwärtig Beratungen ab und billige "Pläne für das weitere Vorgehen". Der Iran habe mit den neuen Raketenangriffen auf Israel einen "schweren Fehler begangen", sagte der Sprecher.

Mit den Angriffen auf Israel als Reaktion auf den israelischen Angriff auf Hisbollah-Ziele in Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut versuche Teheran, "eine neue Gleichung zu schaffen". Israel werde dies nicht zulassen, sagte der Sprecher.

Die Angriffe auf die mit dem Iran verbündete libanesische Hisbollah-Miliz würden im ganzen Libanon fortgesetzt, kündigte er an. "Wir werden Angriffe auf israelische Bürger nicht zulassen." Israel sei auch auf neue Raketenangriffe aus dem Iran vorbereitet, sagte Defrin weiter./DP/zb