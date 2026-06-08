Defense-Drohnen-Aktie in schwacher Phase

Kratos: Interessantes Segment, aber bärischer Chart

onvista · Uhr

Kratos Defense ist im Drohnen- und Rüstungssegment aktiv – ein strukturell interessantes Thema. Charttechnisch zeigt die Aktie aber anhaltende Schwäche: Immer wieder Dynamik nach unten, immer wieder nur Konsolidierungen nach oben. Ein Einstieg setzt den Ausbruch über die letzten Zwischenhochs voraus.

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Was bewegt die Aktie?

Der allgemeine Wachstumsaktien-Abverkauf am Freitag hat auch Kratos getroffen. Das Muster ist dabei konsistent: Die Aktie zeigt wiederholt starke Abwärtsbewegungen und nur verhaltene Erholungen. Das ist ein Zeichen anhaltender Schwäche, kein Zeichen von Stärke.

Das bullische Bild wäre denkbar: Einen ersten dynamischen Anstieg, dann eine bullische Konsolidierung, dann ein erneuter Ausbruch – als Bodenbildung im Sinne einer kleinen inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Dieses Bild aktiviert sich aber erst, wenn die letzten Zwischenhochs dynamisch überwunden werden.

Charttechnik

Die Konstanz des Abwärtsmomentums macht mir Sorgen. Es würde mich nicht überraschen, wenn die Aktie noch einmal die alten Hochs von unten testet – das wäre nicht das erste Mal, dass eine Aktie in diesem Stadium noch tiefer läuft, bevor eine echte Wende einsetzt.

Ein Einstieg jetzt ist antizyklisch und damit risikoreich. Wer hier einsteigt, muss sich bewusst sein, dass er gegen den Trend handelt.

Martins Einschätzung

Das Segment ist interessant, das Chart ist es nicht. Drohnen und Defense haben strukturell Rückenwind – aber das allein reicht nicht für einen Einstieg. Ich warte auf den Ausbruch über die Zwischenhochs. Dann gibt es ein klares Signal. Bis dahin beobachte ich Kratos weiter, ohne Position.

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