Was bewegt die Aktie?

Marvell wird in den S&P 500 aufgenommen – ein strukturelles Kaufsignal für alle passiv verwalteten Indexfonds. Gleichzeitig hatte Jensen Huang auf einer großen Konferenz erklärt, Marvell könnte der nächste bedeutende Anbieter im Bereich KI-Custom-Chips werden. Diese Aussage hatte in den vergangenen drei Handelstagen eine Kursbewegung von rund 50 Prozent ausgelöst – bis der Freitagsabverkauf die Dynamik brach.

Das KGV liegt für das nächste Jahr bei 65 – die Aktie ist damit weiterhin hoch bewertet. Der Abverkauf hat die Bewertung aber zumindest etwas entspannt.

Charttechnik

Die sechs aufeinanderfolgenden Gewinntage wurden am Freitag deutlich unterbrochen. Die Kombination aus S&P-500-Aufnahme und der Ausgangsbasis nach dem Freitagsrücksetzer macht das aktuelle Niveau für mich zu einem potenziellen Boden. Ich erwarte eine zügige Erholung über die 300-Dollar-Marke.

Martins Einschätzung

Ich hätte Marvell gerne auf niedrigeren Niveaus ins Portfolio genommen – das war leider nicht möglich. Die S&P-500-Aufnahme kombiniert mit der Jensen-Huang-These ist aber ein starkes Doppelsignal. Wer Marvell noch nicht hat, sollte die aktuelle Schwäche zumindest beobachten – ein erneuter Test tieferer Niveaus wäre mein Wunschszenario für einen Einstieg.