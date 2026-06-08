Matador Secondary Private Equity AG / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung/Private Equity

Matador Secondary Private Equity AG: Kotierung an der SIX Swiss Exchange ab dem 15. Juni 2026



08.06.2026 / 07:00 CET/CEST





Corporate News Matador Secondary Private Equity AG

Kotierung an der SIX Swiss Exchange ab dem 15. Juni 2026



Sarnen, 8. Juni 2026 - Die Matador Secondary Private Equity AG wird den Handel bei SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SQL (Valoren-Nr. 4’279'720) ab dem 15. Juni 2026 aufnehmen. Die Kotierung stärkt die Präsenz des Unternehmens am Schweizer Kapitalmarkt. Im Rahmen der Kotierung werden keine neuen Aktien ausgegeben; sämtliche bestehende Inhaberaktien werden zum Handel zugelassen. Die auf Secondary Private Equity Investments fokussierte und spezialisierte Investmentgesellschaft hat über die letzten 20 Jahre ein nach Regionen, Branchen, Strategien und Vintage Jahre breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut und bietet damit Investoren einen qualitativ hochwertigen Zugang zur Assetklasse Private Equity. Seit Gründung im Jahr 2005 wird kontinuierlich eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt. Dr. Florian Dillinger, Präsident des Verwaltungsrates, kommentiert: «Die Kotierung bei SIX Swiss Exchange unterstützt Matador dabei, seine Sichtbarkeit bei Schweizer und internationalen Investoren weiter zu erhöhen.»

Über die Matador Secondary Private Equity AG

Matador Secondary Private Equity AG (ISIN: CH0042797206), gegründet 2005 mit Sitz in der Schweiz, ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Regionen, Branchen, Strategien und Vintage Jahre breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Der NAV (Eigenkapital) von Matador ist seit Gründung organisch überdurchschnittlich 12% p.a. (in EUR) gestiegen. Die Aktie der Matador ist sowohl an der Heimatbörse in der Schweiz als auch in Deutschland über Frankfurt/XETRA handelbar.

Kontakt

Matador Secondary Private Equity AG

Grundacher 5, CH-6060 Sarnen

Tel: +41 41 662 1062

Email: ir@matador.ch

www.matador.ch







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Sprache: Deutsch Unternehmen: Matador Secondary Private Equity AG Grundacher 5 6060 Sarnen Schweiz Telefon: 0041 (41) 662 10 62 Fax: 0041 (41) 661 08 62 E-Mail: office@matador.ch Internet: www.matador.ch ISIN: CH0042797206 Valorennummer: A0Q3W8 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart; BX Berne eXchange EQS News ID: 2340974

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