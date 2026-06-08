Merck KGaA - Die Kurve bekommen

Die Merck-Aktie stand lange Zeit nicht auf unserer technischen Watchlist – und das aus gutem Grund: Seit Ende 2021 dominierte ein sauber definierter Abwärtstrend mit tieferen Hochs und tieferen Tiefs (akt. bei 148,59 EUR). Genau dieses Bild beginnt sich nun zu drehen. Der Kurs hat zuletzt im Bereich der 100er-Marke einen Doppelboden ausgebildet – ein klassisches Umkehrmuster, welches für eine nachhaltige Trendwende spricht (siehe Chart). Aus der unteren Umkehr lässt sich ein technisches Kursziel von 160 EUR ableiten. An dieser Stelle wird es interessant, denn das sich ergebende Anschlusspotenzial reicht aus, um die nächsten beiden charttechnischen Trigger auszulösen. Gemeint ist die Rückeroberung der 38-Monats-Linie (akt. bei 139,48 EUR) sowie der Bruch des seit 2021 etablierten Abwärtstrends. Beide Weichenstellungen würden die Ambitionen der Bullen zusätzlich unterstreichen. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Um die beschriebene Trendwende nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, die Nackenlinie des o. g. Doppelbodens bei 130 EUR nicht mehr zu verletzen.

Merck KGaA (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Merck KGaA

Quelle: LSEG, tradesignal²

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