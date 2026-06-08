Meta prüft Milliarden-Kapitalerhöhung für KI-Ausbau

Was bewegt die Aktie?

Meta hatte seine Capex-Planung für das laufende Jahr bereits von ursprünglich 115 bis 135 Milliarden auf 125 bis 145 Milliarden Dollar angehoben. Das entspricht einem Anstieg um zehn Milliarden. Alphabet hat ähnliche Entwicklungen signalisiert: rund 85 Milliarden Dollar Bedarf für den nächsten KI-Infrastrukturschritt.

Für Meta gilt: Der eigene Cashflow reicht offenbar nicht mehr aus. Deshalb werden verschiedene Finanzierungswege geprüft – klassisches Fremdkapital über die Bilanz ist eine Möglichkeit, aber ausdrücklich nicht der bevorzugte Weg. Meta sucht nach kreativeren Strukturen, die die Anleger nicht in den Panikmodus treiben.

Das Unternehmen hat in der Vergangenheit gezeigt, dass Kapitalmaßnahmen die Aktie belasten können. Genau das will das Management diesmal vermeiden.

Charttechnik

Meta hat nach einer Phase der Konsolidierung Potenzial zur Oberseite – vorausgesetzt, die Finanzierungsstruktur überzeugt. Eine Kapitalerhöhung, die als verwässernd wahrgenommen wird, könnte kurzfristig Druck erzeugen.

Martins Einschätzung

Die KI-Ausgaben der großen Technologiekonzerne wachsen schneller als ihre Cashflows. Meta ist dabei keine Ausnahme. Die Prüfung einer Kapitalerhöhung ist kein Krisenzeichen, sondern eine pragmatische Reaktion auf massive Wachstumsinvestitionen. Entscheidend wird sein, welche Struktur gewählt wird – und ob der Markt das als Stärke oder als Überdehnung interpretiert.