Nasdaq-Crash, Bitcoin unter Druck & Nvidia im Fokus: War das nur ein Warnschuss?

in dieser Börsenwoche steht die große Frage im Raum: War der scharfe Rücksetzer im Nasdaq nur ein überfälliger Warnschuss nach der starken KI-Rallye – oder der Beginn einer größeren Korrektur? Im Video analysieren wir die wichtigsten Marken bei DAX, Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100, blicken auf die Stabilisierung zum Wochenstart und ordnen ein, warum Tech-Werte wie Nvidia, Broadcom und Qualcomm jetzt besonders spannend werden.

Auch Bitcoin bleibt unter Druck: Der Rückfall unter wichtige Unterstützungen belastet den Kryptosektor und rückt Strategy zusätzlich in den Fokus. Dazu sprechen wir über das anstehende SpaceX-IPO, starke Einzelwerte wie Marvell Technology und UnitedHealth, die Quartalszahlen von Oracle und Adobe sowie die wichtigsten Notenbank- und Konjunkturthemen der Woche. Welche Chancen ergeben sich nach dem Ausverkauf – und wo sollten Anleger jetzt besonders vorsichtig bleiben?

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

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