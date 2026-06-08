Nemetschek - Auf die Watchlist!

Die Nemetschek-Aktie hatte seit Sommer 2025 an der Börse einen äußerst schweren Stand. Zehn rote Monatskerzen in Folge sind Ausdruck eines konsequenten Abgabedrucks und dokumentieren eine „harte“ Preiskorrektur. Umso spannender sind die letzten beiden Monatskerzen: Beide zeigen jeweils markante Lunten, was auf einen Kontrollverlust der Bären hindeutet. Die jüngste Kerze kommt sogar als lehrbuchmäßiger „doji“ daher – ein klassisches Zeichen für eine nachlassende Trenddynamik und einen möglichen Stimmungsumschwung von „sell the rally“ hin zu „buy the dip“. Das gilt umso mehr, da die Schwankungsbreite vom Mai innerhalb des Pendants des Vormonats verblieb („inside month“). Auch auf der Indikatorseite hellt sich das Bild auf: Auf Wochenbasis liefert der MACD gerade ein neues Kaufsignal, und zwar auf historisch niedrigem Niveau. Per Saldo steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Stabilisierung, weshalb die Nemetschek-Aktie aktuell auf die Watchlist von Anlegerinnen und Anlegern gehört. Wer eine antizyklische Positionierung erwägt, sollte das Risiko klar definieren: Um die laufende Stabilisierung nicht zu negieren, gilt es dagegen, das Maitief (57,35 EUR) nicht mehr zu unterschreiten.

Nemetschek (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nemetschek

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.