Nemetschek - Auf die Watchlist!
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Auf die Watchlist!
Die Nemetschek-Aktie hatte seit Sommer 2025 an der Börse einen äußerst schweren Stand. Zehn rote Monatskerzen in Folge sind Ausdruck eines konsequenten Abgabedrucks und dokumentieren eine „harte“ Preiskorrektur. Umso spannender sind die letzten beiden Monatskerzen: Beide zeigen jeweils markante Lunten, was auf einen Kontrollverlust der Bären hindeutet. Die jüngste Kerze kommt sogar als lehrbuchmäßiger „doji“ daher – ein klassisches Zeichen für eine nachlassende Trenddynamik und einen möglichen Stimmungsumschwung von „sell the rally“ hin zu „buy the dip“. Das gilt umso mehr, da die Schwankungsbreite vom Mai innerhalb des Pendants des Vormonats verblieb („inside month“). Auch auf der Indikatorseite hellt sich das Bild auf: Auf Wochenbasis liefert der MACD gerade ein neues Kaufsignal, und zwar auf historisch niedrigem Niveau. Per Saldo steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Stabilisierung, weshalb die Nemetschek-Aktie aktuell auf die Watchlist von Anlegerinnen und Anlegern gehört. Wer eine antizyklische Positionierung erwägt, sollte das Risiko klar definieren: Um die laufende Stabilisierung nicht zu negieren, gilt es dagegen, das Maitief (57,35 EUR) nicht mehr zu unterschreiten.
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Die Nemetschek-Aktie hatte seit Sommer 2025 an der Börse einen äußerst schweren Stand. Zehn rote Monatskerzen in Folge sind Ausdruck eines konsequenten Abgabedrucks und dokumentieren eine „harte“ Preiskorrektur. Umso spannender sind die letzten beiden Monatskerzen: Beide zeigen jeweils markante Lunten, was auf einen Kontrollverlust der Bären hindeutet. Die jüngste Kerze kommt sogar als lehrbuchmäßiger „doji“ daher – ein klassisches Zeichen für eine nachlassende Trenddynamik und einen möglichen Stimmungsumschwung von „sell the rally“ hin zu „buy the dip“. Das gilt umso mehr, da die Schwankungsbreite vom Mai innerhalb des Pendants des Vormonats verblieb („inside month“). Auch auf der Indikatorseite hellt sich das Bild auf: Auf Wochenbasis liefert der MACD gerade ein neues Kaufsignal, und zwar auf historisch niedrigem Niveau. Per Saldo steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Stabilisierung, weshalb die Nemetschek-Aktie aktuell auf die Watchlist von Anlegerinnen und Anlegern gehört. Wer eine antizyklische Positionierung erwägt, sollte das Risiko klar definieren: Um die laufende Stabilisierung nicht zu negieren, gilt es dagegen, das Maitief (57,35 EUR) nicht mehr zu unterschreiten.
Nemetschek (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Nemetschek
Quelle: LSEG, tradesignal²
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