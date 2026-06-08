Neue Eskalation in Nahost zieht Dax nach unten

Reuters · Uhr
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Frankfurt, 08. ⁠Jun (Reuters) - Die neue militärische Eskalation im Nahen Osten macht dem Dax zum Wochenstart zu schaffen. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Montag 1,3 Prozent tiefer bei 24.447,32 Punkten.

Die ‌israelische Luftwaffe hat in der Nacht zum Montag als Reaktion auf iranische Angriffe Ziele im Iran attackiert. Zuvor ⁠hatte US-Präsident ⁠Donald Trump den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu dazu aufgefordert, die laufenden Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran nicht durch weitere Militärschläge zu gefährden. "Damit sind alle Befürchtungen hinsichtlich einer hartnäckigen Inflation zurück im Markt und treffen ‌auf Anleger, die sich jetzt entscheiden ‌müssen, ob sie vor der Sommerpause lieber noch etwas Risiko aus ihren Depots nehmen", resümierte Andreas Lipkow, Chefanalyst des Brokers ⁠CMC Markets.

Zugleich hatten negativ aufgenommene Zahlen des US-Chipkonzerns Broadcom die ‌wochenlange Technologie-Rally bereits am ⁠Donnerstag gestoppt. Nun warten Anleger auf den Börsengang des Raumfahrtunternehmens SpaceX des Milliardärs Elon Musk, der für Freitag geplant ist. Dieser könnte erhebliche Kapitalströme anziehen und ‌Anleger erneut dazu veranlassen, ⁠hoch bewertete Wachstumswerte zu hinterfragen, ⁠warnte Timo Emden vom Analysehaus Emden Research.

Bei den Einzelwerten geriet Airbus mit einem Kursabschlag von zwei Prozent besonders unter Druck und rutschte ans Dax-Ende. Der Flugzeugbauer hat laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg einige Kunden über Verzögerungen bei Maschinen der A320neo-Familie informiert, die 2027 und 2028 ausgeliefert werden sollen.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert ⁠von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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