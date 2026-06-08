Neue Rechtsaußen-Partei in Italien bringt Meloni in Zwickmühle

- von Crispian ⁠Balmer

Rom, 08. Jun (Reuters) - Die neue Rechtsaußen-Partei "Futuro Nazionale" des ehemaligen Generals Roberto Vannacci entwickelt sich zu einer politischen Herausforderung für die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Vier Monate nach seinem Austritt aus der Regierungspartei Lega hat Vannaccis Bewegung nach eigenen Angaben fast 100.000 zahlende Mitglieder gewonnen. Eine jüngste Umfrage des Instituts SWG ‌sieht die Partei bei 4,6 Prozent der Wählerstimmen. Die offizielle Gründung der europafeindlichen und prorussischen Gruppierung ist für dieses Wochenende geplant. Vannacci wirft Meloni und deren Verbündeten vor, einen generell ⁠zu weichen Kurs ⁠zu verfolgen.

Für Meloni stellt der Aufstieg der neuen Kraft vor den in rund 18 Monaten anstehenden Parlamentswahlen ein Dilemma dar. Sollte sie auf Vannacci zugehen, riskiert sie, gemäßigte Wähler zu verschrecken. Distanziert sie sich von ihm, könnte sie wichtige Stimmen für eine zweite Amtszeit verlieren. Vannacci wirft der Regierung vor, eine "ängstliche Rechte" zu sein. Die Koalition sei gegenüber der Europäischen Union zu schwach, ‌gehe nicht hart genug gegen Kriminalität vor und habe ihre ‌Versprechen bei der Abschiebung von Migranten gebrochen, sagte der 57-Jährige vor ausländischen Journalisten. Zudem lehnt er die bedingungslose Unterstützung der Ukraine ab.

"REINHEIT" DER BEWEGUNG NICHT GEFÄHRDEN

Vannacci, ein ehemaliger Fallschirmjäger, erlangte vor drei Jahren Bekanntheit ⁠durch ein Buch, in dem er traditionelle italienische Werte verteidigte und sich abfällig über LGBTQ-Personen, Migranten und ‌Feministinnen äußerte. Der damalige Militärattaché in Russland wurde ⁠daraufhin vom Dienst suspendiert. Lega-Chef Matteo Salvini holte ihn in seine Partei, was Vannacci 2024 den Einzug ins Europäische Parlament ermöglichte. Im Februar löste sich Vannacci jedoch von der Partei. "Salvini hoffte, von Vannaccis Popularität zu profitieren, doch das ging nach hinten los", ‌erklärte Sofia Ventura, Professorin für Politikwissenschaft an der Universität ⁠Bologna. Salvini müsse nun radikalere Positionen einnehmen, ⁠was wiederum Meloni unter Zugzwang setzen könnte. Die SWG-Umfrage sieht die Lega bei 5,8 Prozent, knapp vor Vannaccis Partei.

Bislang strebt keine der Regierungsparteien ein Bündnis mit Vannacci an, der sich im Europaparlament unter anderem mit der AfD verbündet hat. Besonders für die konservative Forza Italia wäre eine Zusammenarbeit schwierig. "Ich spreche nicht mit Vannacci", sagte Außenminister Antonio Tajani der Nachrichtenagentur Reuters, schloss jedoch Kontakte vor der Wahl nicht völlig aus. Vannacci betonte, ein Abkommen könne es nur zu seinen Bedingungen geben, um die "Reinheit" seiner Bewegung nicht zu gefährden. Seine Partei hat inzwischen ⁠acht Abgeordnete aus dem Regierungslager abgeworben. Meloni hatte in den vergangenen Jahren versucht, ihre Partei "Fratelli d'Italia" als gemäßigte, transatlantische Kraft zu etablieren.

(Bericht von Crispian BalmerBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)