Was bewegt die Aktie?

Nordex hat 39 neue Turbinen für 14 Windprojekte in Deutschland unter Vertrag genommen – Gesamtvolumen 255 Megawatt im zweiten Quartal. Die Verträge umfassen Serviceleistungen, die Inbetriebnahme ist zwischen Sommer 2027 und Frühjahr 2028 geplant. Die langjährige Zusammenarbeit mit BB Wind, die bereits mehr als 20 Turbinen gemeinsam ans Netz gebracht hat, wird dabei ausgebaut.

Charttechnisch ist die Korrektur mit 23 Prozent vom Hoch zwar optisch nicht dramatisch, aber fundamental hat sie die Bewertung deutlich angepasst. Für 2027 liegt das KGV jetzt bei 17 – bei einem erwarteten Gewinnwachstum von 23 Prozent finde ich das nicht zu teuer.

Charttechnik

Das wichtigste Level ist das aktuelle Tief. Hält es, bleibt der Aufbau konstruktiv. Bricht es, kommt das offene Gap bei 35 Euro ins Spiel – dort liegt auch der 200-Tage-Durchschnitt. Das ergibt im Juli einen starken Cluster-Support.

Im Trendkanal hätte die Aktie bei weiter schwachem Marktumfeld noch rund zwölf Prozent Abwärtspotenzial. Das würde eine Gesamtkorrektur von rund 30 Prozent vom Hoch bedeuten und die Aktie in den Bereich des 33- bis 50-Prozent-Retracements der großen Aufwärtsbewegung seit Januar 2025 bringen. Das 35-Euro-Niveau halte ich für ein ausgezeichnetes Einsteigsniveau.

Martins Einschätzung

Das 40-Euro-Niveau ist jetzt entscheidend. Hält es, bleibt die Aktie interessant auf aktuellem Niveau. Bricht es, wird 35 Euro das Ziel – und dort würde ich Positionen aufbauen. Nordex ist für mich ein Wert mit realer Substanz: gute Auftragslage, vernünftige Bewertung nach der Korrektur, solide Wachstumserwartung.