Rohstoffe

Ölpreise geben Aufschläge teilweise ab - Israel und Iran stellen Angriffe ein

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Ein Mann arbeitet an einer Ölbohranlage.
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Die Ölpreise haben am Montag anfängliche deutliche Aufschläge teilweise abgegeben. Israel und Iran haben sich bereit erklärt, die jüngsten gegenseitigen Angriffe wieder einzustellen. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordsee Brent zur Lieferung im August kostete zuletzt 94,33 US-Dollar. Damit legte die internationale Referenzsorte um 1,33 Prozent zu.

Am Sonntagabend hatte der Iran zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Die Angriffe erfolgten als Reaktion auf israelische Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon. Damit drohte auch ein mögliches Abkommen zwischen dem Iran und den USA zu scheitern. Der Brentpreis stieg daraufhin zeitweise bis auf 98,08 Dollar.

Signale für eine Entspannung ließen die Preise unter ihre Tageshöchststände fallen. Auch Israel will nach Medienberichten die Angriffe im Konflikt mit dem Iran einstellen. Nach Ende einer Sitzung des engeren Ministerkreises um Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte demnach ein namentlich nicht genannter ranghoher israelischer Regierungsvertreter: "Auf Wunsch von (US-Präsident Donald) Trump stellen wir die Angriffe auf den Iran ein." Zuvor hatte Irans Militärführung die Angriffe auf Israel für beendet erklärt.

Eine Öffnung der seit Ende Februar faktisch geschlossenen Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht. Die Schließung führte zu einem deutlichen Anstieg der Ölpreise.

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