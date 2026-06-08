Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH 08.06.2026 / 10:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2026 / KOD-Verkauf Empfehlung: Kaufen seit: 08.06.2026 Kursziel: 142,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 10.02.2022, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Erstes Quartal 2026 im Plan Die Zahlen der CEWE Stiftung & Co. KGaA zum Auftaktquartal 2026 bewegtem sich im Rahmen der Unternehmenserwartungen. Wenngleich der Konzernumsatz dabei einen neuen Rekordwert für ein erstes Quartal erreichte, fiel die Wachstumsrate unter den anhaltend herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen deutlich niedriger als in den Vergleichsquartalen der beiden Vorjahre aus. Und die kontinuierlich steigende Kostenbasis schlug sich im zweiten Jahr in Folge in rückläufigen Werten bei EBIT und EBIT-Marge nieder. Mit der einen Tag vor Veröffentlichung der Quartalszahlen vermeldeten Veräußerung des margenschwachen Geschäftsfelds Kommerzieller Online-Druck (KOD) verbessert sich die Profitabilität der CEWE-Gruppe jedoch auf einen Schlag merklich. So wäre auf Basis der publizierten Pro-Forma-Werte für 2025 ohne den KOD eine um 1 Prozentpunkt höhere EBIT-Marge sowie ein um 2 Prozentpunkte höherer ROCE zum Ausweis gekommen. Mit dem Verkauf fokussiert sich CEWE nun künftig vollständig auf das Kerngeschäftsfeld Fotofinishing und schärft dort das Profil als führender Premium-Anbieter. Dabei soll der die aktuellen KOD-Buchwerte übersteigende Mittelzufluss aus der Transaktion wertorientiert in die organische Weiterentwicklung des Fotofinishing-Geschäfts sowie in - auch durchaus größere - Akquisitionen zur Erweiterung von Kundenreichweite, Technologie und regionaler Stärke investiert werden. Vor diesen Hintergründen bewerten wir die Trennung von dem zwar in den letzten Jahren profitablen, aber letztlich die Konzernmarge verwässernden und Managementkapazitäten bindenden KOD als außerordentlich erfreulich. Zudem erwartet CEWE mit dem Abschluss der noch unter Genehmigungsvorbehalt stehenden Transaktion einen Veräußerungsgewinn im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Zwar bleibt weiter abzuwarten, inwieweit sich der für 2026 absehbare Rückgang der Fernreisen, bei denen erfahrungsgemäß besonders viel neues Bildmaterial als Grundlage für die Erstellung von Fotoprodukten entsteht, auf die Branche auswirken wird. Hier sollten die Oldenburger aber weiterhin von der hervorragenden Marken- und Marktpositionierung als europäischer Marktführer und der nachhaltigen Etablierung des CEWE FOTOBUCHs als beliebtestes Fotobuch in Europa profitieren können. Einen wichtigen Erfolgsfaktor bildet zudem auch die Innovationsstärke der Gruppe, die in diesem Jahr erneut mit vier weiteren "TIPA World Awards" ausgezeichnet wurde. Insgesamt sehen wir daher die weiteren Perspektiven der mit einer Konzerneigenkapitalquote von fast 71 Prozent zum Quartalsende bilanziell grundsolide aufgestellten CEWE-Gruppe auch vor dem Hintergrund des KOD-Verkaufs positiv. Somit empfehlen wir unverändert, den unseres Erachtens deutlich unterbewerteten Anteilsschein des Oldenburger Fotospezialisten bei einem Kursziel von 142 Euro zu "Kaufen". Dabei weist das Papier auf Basis unserer Dividendenschätzung eine gute Ausschüttungsrendite von 3,4 Prozent auf, die in den kommenden Jahren kontinuierlich weiter steigen dürfte. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=eab3a1e80e81e69b0873fdecc3a6864c Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://gsc-research.de Kontakt für Rückfragen: GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Postanschrift: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 2501 44091-21 Fax: +49 2501 44091-22 E-Mail: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=dc48b6a2-6316-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2341458 08.06.2026 CET/CEST °