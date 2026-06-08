Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von GSC Research GmbH): Kaufen

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Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH

08.06.2026 / 10:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

     Unternehmen:               CEWE Stiftung & Co. KGaA
     ISIN:                      DE0005403901

     Anlass der Studie:         Zahlen erstes Quartal 2026 / KOD-Verkauf
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      08.06.2026
     Kursziel:                  142,00 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     10.02.2022, vormals Halten
     Analyst:                   Jens Nielsen

Erstes Quartal 2026 im Plan

Die Zahlen der CEWE Stiftung & Co. KGaA zum Auftaktquartal 2026 bewegtem
sich im Rahmen der Unternehmenserwartungen. Wenngleich der Konzernumsatz
dabei einen neuen Rekordwert für ein erstes Quartal erreichte, fiel die
Wachstumsrate unter den anhaltend herausfordernden gesamtwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen deutlich niedriger als in den Vergleichsquartalen der
beiden Vorjahre aus. Und die kontinuierlich steigende Kostenbasis schlug
sich im zweiten Jahr in Folge in rückläufigen Werten bei EBIT und EBIT-Marge
nieder.

Mit der einen Tag vor Veröffentlichung der Quartalszahlen vermeldeten
Veräußerung des margenschwachen Geschäftsfelds Kommerzieller Online-Druck
(KOD) verbessert sich die Profitabilität der CEWE-Gruppe jedoch auf einen
Schlag merklich. So wäre auf Basis der publizierten Pro-Forma-Werte für 2025
ohne den KOD eine um 1 Prozentpunkt höhere EBIT-Marge sowie ein um 2
Prozentpunkte höherer ROCE zum Ausweis gekommen.

Mit dem Verkauf fokussiert sich CEWE nun künftig vollständig auf das
Kerngeschäftsfeld Fotofinishing und schärft dort das Profil als führender
Premium-Anbieter. Dabei soll der die aktuellen KOD-Buchwerte übersteigende
Mittelzufluss aus der Transaktion wertorientiert in die organische
Weiterentwicklung des Fotofinishing-Geschäfts sowie in - auch durchaus
größere - Akquisitionen zur Erweiterung von Kundenreichweite, Technologie
und regionaler Stärke investiert werden.

Vor diesen Hintergründen bewerten wir die Trennung von dem zwar in den
letzten Jahren profitablen, aber letztlich die Konzernmarge verwässernden
und Managementkapazitäten bindenden KOD als außerordentlich erfreulich.
Zudem erwartet CEWE mit dem Abschluss der noch unter Genehmigungsvorbehalt
stehenden Transaktion einen Veräußerungsgewinn im mittleren zweistelligen
Millionen-Euro-Bereich.

Zwar bleibt weiter abzuwarten, inwieweit sich der für 2026 absehbare
Rückgang der Fernreisen, bei denen erfahrungsgemäß besonders viel neues
Bildmaterial als Grundlage für die Erstellung von Fotoprodukten entsteht,
auf die Branche auswirken wird. Hier sollten die Oldenburger aber weiterhin
von der hervorragenden Marken- und Marktpositionierung als europäischer
Marktführer und der nachhaltigen Etablierung des CEWE FOTOBUCHs als
beliebtestes Fotobuch in Europa profitieren können. Einen wichtigen
Erfolgsfaktor bildet zudem auch die Innovationsstärke der Gruppe, die in
diesem Jahr erneut mit vier weiteren "TIPA World Awards" ausgezeichnet
wurde.

Insgesamt sehen wir daher die weiteren Perspektiven der mit einer
Konzerneigenkapitalquote von fast 71 Prozent zum Quartalsende bilanziell
grundsolide aufgestellten CEWE-Gruppe auch vor dem Hintergrund des
KOD-Verkaufs positiv. Somit empfehlen wir unverändert, den unseres Erachtens
deutlich unterbewerteten Anteilsschein des Oldenburger Fotospezialisten bei
einem Kursziel von 142 Euro zu "Kaufen". Dabei weist das Papier auf Basis
unserer Dividendenschätzung eine gute Ausschüttungsrendite von 3,4 Prozent
auf, die in den kommenden Jahren kontinuierlich weiter steigen dürfte.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=eab3a1e80e81e69b0873fdecc3a6864c
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://gsc-research.de

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Tiergartenstr. 17
D-40237 Düsseldorf

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