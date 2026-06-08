Original-Research: EverYield AG (von GBC AG): -

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Original-Research: EverYield AG - von GBC AG

08.06.2026 / 14:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu EverYield AG

     Unternehmen:              EverYield AG
     ISIN:                     DE000A4EVPH1

     Anlass der Studie:        Investor Education Factsheet
     Empfehlung:               -
     Kursziel:                 -
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger

Früher Zugang zu skalierbarer Umwelt- und Energieinfrastruktur

Die EverYield AG ist eine in Wien ansässige Aktiengesellschaft, deren
Geschäftstätigkeit auf die Entwicklung, Strukturierung, Finanzierung und
zentrale Steuerung integrierter "Energy Campus"-Projekte ausgerichtet ist.
Im Mittelpunkt steht dabei der Aufbau einer eigenen Infrastruktur zur
thermischen Behandlung und Verwertung von Klärschlamm, zur Pelletierung
sowie zur Rückgewinnung von Phosphor und weiteren Wertstoffen. Der
Klärschlamm soll dabei von Kommunen oder Anlagenbetreibern übernommen,
technisch aufbereitet und in eine standardisierte, lager- und
transportfähige Form überführt werden.

Das Geschäftsmodell verbindet Entsorgungsinfrastruktur mit Energie- und
Rohstoffverwertung. Durch die Pelletierung von Klärschlamm sollen
energetisch nutzbare Pellets entstehen, die entweder innerhalb des eigenen
Ökosystems der Gesellschaft, etwa zur Strom- und Wärmeerzeugung, eingesetzt
oder an ex-terne Abnehmer verkauft werden können. Zusätzlich bildet die
Rückgewinnung von Phosphor einen wesentlichen Bestandteil des Modells. Die
entstehenden Produkte können insbesondere für Düngemittel oder industrielle
Anwendungen genutzt werden.

Ein wesentlicher technologischer Baustein des Modells ist die Pelletierung.
Durch diesen Prozess wird Klärschlamm von einem schwer handhabbaren
Reststoff in ein standardisiertes, lager- und transportfähiges Produkt
umgewandelt. Die Pellets können energetisch genutzt werden und dienen
zugleich als Grundlage für die weitere stoffliche Verwertung, insbesondere
die Phosphorrückgewinnung. Somit entsteht aus einem regulatorisch belasteten
Entsorgungsstrom ein integriertes Infrastrukturprodukt mit Energie-,
Rohstoff- und ESG-Bezug.

Zur Finanzierung des Aufbaus ihrer Geschäftstätigkeit begibt die EverYield
AG eine Infrastrukturanleihe mit einem Kupon in Höhe von 9,00 %. Die Mittel
aus der Anleihe (bei Vollplatzierung rund 29,1 Mio. EUR netto) sollen
vorrangig als Startfinanzierung für die ersten Standorte, den
Plattformaufbau sowie die frühe Entwicklung und den Rollout der
Energy-Campus-Infrastruktur eingesetzt werden. Hierzu wurden vier
potenzielle Projekte in der Steiermark, im Burgenland, in Niederösterreich
und in Nordfriesland identifiziert, die sich jeweils in unterschiedlichen
frühen Entwicklungs- und Abstimmungsphasen befinden.

Die mögliche Erlösstruktur der Energy-Campus-Projekte basiert auf mehreren
Einnahmequellen. Rund 50 % der Erlöse sollen aus Entsorgungsgebühren bzw.
Gate-Fees entstehen, weitere rund 30 % aus der Strom- und Wärmeerzeugung
bzw. der Energie- und Pelletvermarktung und rund 20 % aus der
Phosphorrückgewinnung und der Vermarktung von Phosphorprodukten. Zusätzliche
Erlöse könnten perspektivisch aus Nebenprodukten oder CO-Zertifikaten
entstehen, sofern diese verfügbar und wirtschaftlich nutzbar sind.

Auf Basis unserer Modellannahmen könnte EverYield bis zum Laufzeitende der
Anleihe im Jahr 2032 bis zu zehn Anlagen bzw. umsatzwirksame
Anlagenäquivalente betreiben. Der Umsatz könnte demnach von 5,5 Mio. EUR im
Jahr 2026 auf 220,0 Mio. EUR im Jahr 2032 steigen, während das EBITDA im
selben Zeitraum unserer Modellrechnung zur Folge von 3,3 Mio. EUR auf 130,0
Mio. EUR zulegen könnte. Die modellierten Bonitätskennzahlen würden sich ab
2028 deutlich verbessern. Damit zeigt das Modell bei erfolgreichem
Projektverlauf eine deutliche Skalierung der operativen Ertragskraft und
eine zunehmende rechnerische Schuldendienstfähigkeit.

Fazit: EverYield adressiert mit der geplanten Energy-Campus-Plattform einen
regulatorisch gestützten Infrastrukturmarkt an der Schnittstelle von
Klärschlammverwertung, Energieerzeugung und Phosphorrückgewinnung. Die
Anleihe ermöglicht Investoren einen frühen Zugang zu einem skalierbaren
Umwelt- und Energieinfrastrukturmodell mit mehreren potenziellen
Erlösquellen und langfristig wachsender Marktrelevanz.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:
Die hier bereitgestellten Informationen zur Anleihe und zum öffentlichen
Angebot der EverYield AG dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie
stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren der EverYield AG dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf
von Wertpapieren der EverYield AG. Das öffentliche Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis des auf der Website der EverYield AG
(https://everyield.at/) veröffentlichten, von der Commission de Surveillance
du Secteur Financier (CSSF) am 29.05.2026 gebilligten und an die deutsche
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die
österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten
Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den
gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger und kann
über den folgenden Link kostenlos aufgerufen werden:

https://everyield.at/wp-content/uploads/2026/05/Wertpapierprospekt_EverYield-AG.pdf.

Potentiellen Anlegern wird dringend empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor
sie eine Anlageentscheidung treffen. Es wird darauf hingewiesen, dass die
Billigung des Prospekts nicht als Befürwortung der Wertpapiere durch die
CSSF zu verstehen ist.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=bee804010edc34979e0d4d5122e74910

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Fertigstellung: 08.06.2026 (12:32 Uhr)
Erste Weitergabe: 08.06.2026 (14:00 Uhr)

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