^ Original-Research: EverYield AG - von GBC AG 08.06.2026 / 14:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu EverYield AG Unternehmen: EverYield AG ISIN: DE000A4EVPH1 Anlass der Studie: Investor Education Factsheet Empfehlung: - Kursziel: - Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger Früher Zugang zu skalierbarer Umwelt- und Energieinfrastruktur Die EverYield AG ist eine in Wien ansässige Aktiengesellschaft, deren Geschäftstätigkeit auf die Entwicklung, Strukturierung, Finanzierung und zentrale Steuerung integrierter "Energy Campus"-Projekte ausgerichtet ist. Im Mittelpunkt steht dabei der Aufbau einer eigenen Infrastruktur zur thermischen Behandlung und Verwertung von Klärschlamm, zur Pelletierung sowie zur Rückgewinnung von Phosphor und weiteren Wertstoffen. Der Klärschlamm soll dabei von Kommunen oder Anlagenbetreibern übernommen, technisch aufbereitet und in eine standardisierte, lager- und transportfähige Form überführt werden. Das Geschäftsmodell verbindet Entsorgungsinfrastruktur mit Energie- und Rohstoffverwertung. Durch die Pelletierung von Klärschlamm sollen energetisch nutzbare Pellets entstehen, die entweder innerhalb des eigenen Ökosystems der Gesellschaft, etwa zur Strom- und Wärmeerzeugung, eingesetzt oder an ex-terne Abnehmer verkauft werden können. Zusätzlich bildet die Rückgewinnung von Phosphor einen wesentlichen Bestandteil des Modells. Die entstehenden Produkte können insbesondere für Düngemittel oder industrielle Anwendungen genutzt werden. Ein wesentlicher technologischer Baustein des Modells ist die Pelletierung. Durch diesen Prozess wird Klärschlamm von einem schwer handhabbaren Reststoff in ein standardisiertes, lager- und transportfähiges Produkt umgewandelt. Die Pellets können energetisch genutzt werden und dienen zugleich als Grundlage für die weitere stoffliche Verwertung, insbesondere die Phosphorrückgewinnung. Somit entsteht aus einem regulatorisch belasteten Entsorgungsstrom ein integriertes Infrastrukturprodukt mit Energie-, Rohstoff- und ESG-Bezug. Zur Finanzierung des Aufbaus ihrer Geschäftstätigkeit begibt die EverYield AG eine Infrastrukturanleihe mit einem Kupon in Höhe von 9,00 %. Die Mittel aus der Anleihe (bei Vollplatzierung rund 29,1 Mio. EUR netto) sollen vorrangig als Startfinanzierung für die ersten Standorte, den Plattformaufbau sowie die frühe Entwicklung und den Rollout der Energy-Campus-Infrastruktur eingesetzt werden. Hierzu wurden vier potenzielle Projekte in der Steiermark, im Burgenland, in Niederösterreich und in Nordfriesland identifiziert, die sich jeweils in unterschiedlichen frühen Entwicklungs- und Abstimmungsphasen befinden. Die mögliche Erlösstruktur der Energy-Campus-Projekte basiert auf mehreren Einnahmequellen. Rund 50 % der Erlöse sollen aus Entsorgungsgebühren bzw. Gate-Fees entstehen, weitere rund 30 % aus der Strom- und Wärmeerzeugung bzw. der Energie- und Pelletvermarktung und rund 20 % aus der Phosphorrückgewinnung und der Vermarktung von Phosphorprodukten. Zusätzliche Erlöse könnten perspektivisch aus Nebenprodukten oder CO-Zertifikaten entstehen, sofern diese verfügbar und wirtschaftlich nutzbar sind. Auf Basis unserer Modellannahmen könnte EverYield bis zum Laufzeitende der Anleihe im Jahr 2032 bis zu zehn Anlagen bzw. umsatzwirksame Anlagenäquivalente betreiben. Der Umsatz könnte demnach von 5,5 Mio. EUR im Jahr 2026 auf 220,0 Mio. EUR im Jahr 2032 steigen, während das EBITDA im selben Zeitraum unserer Modellrechnung zur Folge von 3,3 Mio. EUR auf 130,0 Mio. EUR zulegen könnte. Die modellierten Bonitätskennzahlen würden sich ab 2028 deutlich verbessern. Damit zeigt das Modell bei erfolgreichem Projektverlauf eine deutliche Skalierung der operativen Ertragskraft und eine zunehmende rechnerische Schuldendienstfähigkeit. Fazit: EverYield adressiert mit der geplanten Energy-Campus-Plattform einen regulatorisch gestützten Infrastrukturmarkt an der Schnittstelle von Klärschlammverwertung, Energieerzeugung und Phosphorrückgewinnung. Die Anleihe ermöglicht Investoren einen frühen Zugang zu einem skalierbaren Umwelt- und Energieinfrastrukturmodell mit mehreren potenziellen Erlösquellen und langfristig wachsender Marktrelevanz. Rechtlicher Hinweis / Disclaimer: Die hier bereitgestellten Informationen zur Anleihe und zum öffentlichen Angebot der EverYield AG dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der EverYield AG dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren der EverYield AG. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des auf der Website der EverYield AG (https://everyield.at/) veröffentlichten, von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) am 29.05.2026 gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger und kann über den folgenden Link kostenlos aufgerufen werden:

https://everyield.at/wp-content/uploads/2026/05/Wertpapierprospekt_EverYield-AG.pdf.

Potentiellen Anlegern wird dringend empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Billigung des Prospekts nicht als Befürwortung der Wertpapiere durch die CSSF zu verstehen ist. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=bee804010edc34979e0d4d5122e74910 Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstrasse 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Fertigstellung: 08.06.2026 (12:32 Uhr) Erste Weitergabe: 08.06.2026 (14:00 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=61f43785-632a-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2341528 08.06.2026 CET/CEST °