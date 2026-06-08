Original-Research: LAIQON AG (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

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Original-Research: LAIQON AG - from First Berlin Equity Research GmbH

08.06.2026 / 14:12 CET/CEST
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The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to LAIQON AG

     Company Name:                LAIQON AG
     ISIN:                        DE000A12UP29

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              BUY
     from:                        08.06.2026
     Target price:                EUR8.70
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on LAIQON AG
(ISIN: DE000A12UP29). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating
and decreased the price target from EUR 10.50 to EUR 8.70.

Abstract:
LAIQON AG published its first-ever Q1/26 KPI disclosure alongside the FY
2025 annual report, providing a comprehensive operational update. Q1
revenues of EUR10.6m (+63% YoY) and EBITDA of EUR-1.2m (Q1/25: EUR-2.8m) confirm
the positive directional trend, and are consistent with the company's own
guidance for a H2-weighted year, though the magnitude of the required
acceleration is substantial. That said, annualised run-rates remain well
below full-year targets (EUR53-58m revenues; EUR4.5-7.5m EBITDA), implying a
significant H2 ramp and continued execution risk. The FY 2025 results came
in below expectations, even if adjusted for ~EUR2.5m of one-off charges
related to the MainFirst transaction and restructuring measures linked to
the cost-cutting programme. However, on a pro-forma adjusted basis, FY
EBITDA reached EUR3.2m, confirming the underlying earnings trajectory is
stronger than reported figures suggest. The recently launched three-pronged
financing package is advancing: (1) the capital increase 'BarKE' (EUR6.6m) is
closed; (2) the new bond 2026/31 has a guaranteed floor of EUR9.2m, with the
placement initially scheduled to close on 15 May but still ongoing; and (3)
the debt swap 'SachKE' was completed on 28 May 2026, with EUR13.4m of debt
converted, EUR10.7m into equity (1.7m new shares at EUR6.25, including ~EUR3.3m
from CEO Plate's family office) and EUR2.7m into new bond notes. Additionally,
EUR8.5m of earn-out obligations have been deferred to May/June 2027 via
creditor agreements. The package came at the cost of meaningful dilution of
~3.3m new shares. We have updated our estimates and lower our price target
to EUR8.70 (previously: EUR10.50). We maintain our Buy rating, supported by
improving underlying profitability, scaling of the LAIC platform and
increased funding visibility, though delivery of the required H2
acceleration remains the key determinant of 2026 performance.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu LAIQON AG (ISIN:
DE000A12UP29) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine
BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 10,50 auf EUR 8,70.

Zusammenfassung:
Die LAIQON AG hat neben dem Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025
erstmals KPIs für das erste Quartal 2026 veröffentlicht und damit ein
umfassendes operatives Update gegeben. Der Umsatz im ersten Quartal von

EUR10,6 Mio. (+63% ggü. Vorjahr) sowie ein EBITDA von EUR-1,2 Mio. (Q1/25: EUR-2,8

Mio.) bestätigen den positiven Trend und stehen im Einklang mit der
Unternehmensguidance für ein deutlich H2-gewichtetes Geschäftsjahr,
wenngleich das Ausmaß der hierfür erforderlichen Beschleunigung erheblich
ist. Auf annualisierter Basis liegen die aktuellen Run-Rates jedoch
weiterhin deutlich unter den Gesamtjahreszielen von EUR53-58 Mio. Umsatz und
EUR4,5-7,5 Mio. EBITDA, was auf einen erheblichen Aufschwung im zweiten
Halbjahr und anhaltende Umsetzungsrisiken hindeutet. Die Ergebnisse für 2025
lagen unter unseren Erwartungen, selbst wenn man die rund EUR2,5 Mio. an
Einmaleffekten im Zusammenhang mit der MainFirst-Transaktion sowie
Restrukturierungsaufwendungen aus dem laufenden Kostensenkungsprogramm
berücksichtigt. Auf bereinigter Pro-forma-Basis erreichte das EBITDA 2025
jedoch EUR3,2 Mio. und bestätigt damit, dass die zugrunde liegende
Ertragsentwicklung stärker ist, als es die ausgewiesenen Zahlen vermuten
lassen. Das kürzlich gestartete dreiteilige Finanzierungspaket schreitet
planmäßig voran: (1) die Barkapitalerhöhung (BarKE) über EUR6,6 Mio. wurde
erfolgreich abgeschlossen; (2) die neue Anleihe 2026/31 verfügt über ein
garantiertes Mindestvolumen von EUR9,2 Mio., wobei die ursprünglich für den
15. Mai geplante Platzierung weiterhin läuft; und (3) der Schuldenswap
(SachKE) wurde am 28. Mai 2026 abgeschlossen, wobei Verbindlichkeiten in
Höhe von EUR13,4 Mio. umgewandelt wurden. Davon entfielen EUR10,7 Mio. auf
Eigenkapital (1,7 Mio. neue Aktien zu EUR6,25 je Aktie, einschließlich rund
EUR3,3 Mio. aus dem Family Office von CEO Achim Plate) sowie EUR2,7 Mio. auf
neue Anleiheschuldverschreibungen. Darüber hinaus wurden
Earn-out-Verpflichtungen in Höhe von EUR8,5 Mio. durch Vereinbarungen mit
Gläubigern auf Mai/Juni 2027 gestundet. Das Finanzierungspaket ging
allerdings mit einer spürbaren Verwässerung durch die Ausgabe von rund 3,3
Mio. neuen Aktien einher. Wir haben unsere Schätzungen angepasst und senken
unser Kursziel auf EUR8,70 (zuvor: EUR10,50). Unsere Kaufempfehlung bestätigen
wir unverändert. Unterstützt wird diese Einschätzung durch die verbesserte
zugrunde liegende Profitabilität, die Skalierung der LAIC-Plattform sowie
die erhöhte Visibilität hinsichtlich der Finanzierung. Der entscheidende
Faktor für die Geschäftsentwicklung 2026 bleibt jedoch die erfolgreiche
Umsetzung der erforderlichen Beschleunigung in der zweiten Jahreshälfte.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b9c33d1031c43c2459fd4ceaa5a583d0

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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