Partei von Ministerpräsident Paschinjan gewinnt Wahl in Armenien

Jerewan, 08. ⁠Jun (Reuters) - In Armenien hat die Partei von Ministerpräsident Nikol Paschinjan die Parlamentswahl klar gewonnen. Sie erhielt 49,81 Prozent der Stimmen, wie die zentrale Wahlkommission des Kaukasus-Landes am Montag mitteilte. Die pro-russische Oppositionspartei "Starkes Armenien" sei auf 23,29 Prozent gekommen. ‌Paschinjan hatte sich bereits in der Nacht zum Sieger erklärt und von einem "historischen Sieg" gesprochen. Seine Partei "Zivilvertrag" will sich stärker der Europäischen Union (EU) zuwenden. ⁠Die Wahlbeteiligung ⁠in dem Land mit seinen rund drei Millionen Einwohnern lag bei knapp 59 Prozent.

Es ist Armeniens erste Parlamentswahl seit der militärischen Niederlage gegen Aserbaidschan im Konflikt um die zwischen beiden Seiten umstrittene Region Bergkarabach im Jahr 2023. Sie gilt als Test für Paschinjans Bestreben, die Beziehungen zum ‌Westen zu vertiefen und nach Jahren des Konflikts ‌und politischer Turbulenzen ein Friedensabkommen mit Aserbaidschan zu schließen. Ein starkes Abschneiden gibt Paschinjan, der 2018 an die Macht kam, ein Mandat für den Abschluss der Friedensverhandlungen. ⁠Auch könnte er die Beziehungen zur Türkei, einem wichtigen Verbündeten Aserbaidschans, normalisieren. ‌Zudem distanziert er sich zunehmend von ⁠der traditionellen Schutzmacht Russland. Die Führung in Moskau hatte deswegen zuletzt den Druck auf Armenien erhöht. Die EU strebt in der Region nach Einfluss.

Opposition und Menschenrechtsgruppen werfen Paschinjan aber einen autoritären Führungsstil vor. ‌Dutzende Regierungsgegner wurden festgenommen, darunter Verbündete ⁠seines Herausforderers Samwel Karapetjan. Er steht ⁠wegen des Vorwurfs, zum Umsturz aufgerufen zu haben, unter Hausarrest.

Für Paschinjan wäre eine Abkehr von Russland ein Balanceakt. Armenien wickelt etwa ein Drittel seines Außenhandels mit Russland ab und ist bei der Energieversorgung von Moskau abhängig. In den vergangenen Wochen erhöhte Russland den Druck: Moskau schränkte armenische Exporte ein und drohte mit dem Stopp günstiger Gas- und Öllieferungen. Im Gegenzug erhöhte die EU ihre Hilfen für das Land.

(Bericht von Reuters; ⁠geschrieben von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)