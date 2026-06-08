Was bewegt die Aktie?

UBS begründet das Upgrade mit der Bewertung: Auf Basis der 2030er-Schätzungen ergibt sich ein KGV von elf – das klingt günstig. Aber im Jahr 2026 liegt das aktuelle KGV bei 27, für nächstes Jahr bei 21. Historisch hat sich die Aktie bei einem KGV von 17 wohlgefühlt – dieses Niveau wird erst 2028 wieder erreicht.

Das Gewinnwachstum ist vorhanden, aber es basiert auf einer extrem niedrigen Basis. In den Jahren zuvor lagen die Gewinne je Aktie bei 3,94 Euro, 5,66 Euro und 5,44 Euro. Davon ist Porsche noch weit entfernt. Hohe Wachstumsraten in diesem Jahr sind deshalb weniger ein Zeichen von Stärke als ein Effekt der schwachen Ausgangsbasis.

Der Konsens von 21 Analysten liegt bei rund 42,50 Euro Kursziel. Nur zwei bis drei Analysten haben ein Kaufrating – der Rest empfiehlt Halten. Die Aktie notiert aktuell bei rund 50 Euro.

Charttechnik

Die Aktie hat die übergeordnete Abwärtstrendlinie im Bereich der 40 Euro nach oben durchbrochen – das war das erste zarte Zeichen einer Bodenbildung. Charttechnisch deutlich attraktiver wäre es, wenn die Aktie jetzt am 50-Euro-Widerstandsniveau abgewiesen würde, um anschließend dynamisch über dieses Niveau auszubrechen – nach dem Muster einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation.

Hier auf 50 Euro direkt zu kaufen ist für mich keine gute Ausgangslage.

Martins Einschätzung

Das UBS-Upgrade ändert an meiner Einschätzung wenig. Kernregionen und Kernprodukte bei Porsche laufen nach wie vor nicht überzeugend, die Nachfrage entwickelt sich nicht dynamisch. Ich sehe zwar eine mögliche Bodenbildung, aber die Bewertung ist zu hoch für einen klaren Einstieg. Das Upgrade ist für mein Portfolio kein Kaufsignal.