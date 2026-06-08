Pressestimme/'Der Standard': Fragen zu Trumps Konstitution

dpa-AFX · Uhr
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WIEN (dpa-AFX) - Über Spekulationen zur Gesundheit von US-Präsident Donald Trump schreibt die österreichische Zeitung "Der Standard" am Montag:

"Das Weiße Haus wäre gut beraten, nicht nur plump zu behaupten, der Chef sei bei bester Gesundheit und brilliere bei kognitiven Tests. Denn tatsächlich scheint es um die Konstitution des bald 80-Jährigen nicht mehr zum Besten bestellt zu sein. Zuletzt zog er sich tagelang aus der Öffentlichkeit, die er sonst immer sucht, zurück. Zudem verschanzt er sich immer öfter hinter seinem Schreibtisch und lässt sich dort huldigen, statt wie gewohnt landauf, landab die große Bühne zu suchen - gerade jetzt, im Midterm-Wahlkampf."/DP/zb

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