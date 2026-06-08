Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Söders taktischem Schweigen
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Söders taktischem Schweigen:
"Denn wie überall muss das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen, muss der Gewinn den möglichen Schaden überwiegen. Und da liegt der Vorteil bei Markus Söder. Das wissen er und seine Strategen natürlich. Sie wissen, dass der Sommer ihn retten wird, wenn er sich keinen weiteren Fehler erlaubt. Dafür ist Söder Profi genug - und die Söder-Dämmerung wohl noch für einige Zeit nur der stille Traum seiner Gegner."/DP/he
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