Rehlinger warnt Merz: Kehrtwende bei CO2-Zertifikaten gefährdet grüne Stahlproduktion

Berlin, 08. ⁠Jun (Reuters) - Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat Bundeskanzler Friedrich Merz davor gewarnt, den klimafreundlichen Umbau der deutschen Stahlindustrie zu gefährden. Die in Deutschland und der EU angedachte Reform des CO2-Emissionshandels dürfe nicht diejenigen Unternehmen in Bedrängnis bringen, die ‌bereits große Schritte zur Reduzierung der Treibhausgase unternommen hätten.

"Das Projekt 'Power4Steel' der SHS in Dillingen und Völklingen ist eines der größten Transformationsprojekte Europas. ⁠Bis zu fünf ⁠Milliarden Euro investiert das Unternehmen in den klimagerechten Umbau, 2,6 Milliarden Euro davon Fördermittel des Bundes und des Saarlandes", schreibt die Ministerpräsidentin in einem Reuters vorliegenden Brief an den Kanzler. Es gehe um 13.000 Arbeitsplätze und das "wirkmächtigste Klimaschutzprogramm – nicht nur für das Saarland, sondern auch ‌für Deutschland insgesamt". Bei einer vollständigen Umstellung auf ‌klimaneutralen Stahl reduziere sich der CO2-Ausstoß des Saarlandes um etwa die Hälfte.

Hintergrund ist ein Interessenkonflikt in der deutschen Industrie. Die Chemieindustrie, die weniger in CO2-arme ⁠Produktion als der Stahlsektor investiert hat, fordert auch künftig kostenlose CO2-Emissionszertifikate, um ‌hohe Ausgaben zu vermeiden. Merz und ⁠die EU-Kommission wollen das sogenannte ETS1-System entsprechend reformieren. Dies kann aber Sektoren wie Stahl treffen, deren hohe Ausgaben in klimafreundliche Produktion sich nur rechnen, wenn die Verursacher von Treibhausgasen künftig höhere Preise ‌zahlen müssen. Rehlinger sprach von einer ⁠drohenden Rolle rückwärts, die die Aussichten ⁠der Stahlindustrie verschlechtern könnten. Europäischer Stahl müsse zudem gegen Billigimporte aus dem Nicht-EU-Ausland geschützt werden.

Rehlinger dringt auch auf andere versprochene Maßnahmen der schwarz-roten Bundesregierung: So müsse es schnell eine Verständigung geben, dass grüner Schienenstahl aus Deutschland bei der Deutschen Bahn zum Einsatz kommt. "Dafür müssen Ausschreibungskriterien und Budget-Bedingungen entsprechend angepasst werden", mahnte sie. Es sei "irritierend", dass Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ihre Teilnahme an dem Spatenstich im Saarland abgesagt habe.

(Bericht ⁠von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)