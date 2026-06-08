Roche sichert sich mit Milliarden-Deal Rechte an Krebsmittel

Der Schweizer Pharmakonzern Roche baut seine Medikamenten-Pipeline mit einem Milliarden-Deal aus. Für die gemeinsame Entwicklung und Vermarktung des Blutkrebs-Wirkstoffs Bexobrutideg zahlt Roche dem ‌US-Partner Nurix Therapeutics eine Vorabprämie von 700 Millionen Dollar, wie die beiden Unternehmen am Montag mitteilten. ⁠Inklusive erfolgsabhängiger ⁠Meilensteinzahlungen könne das Volumen der Vereinbarung auf bis zu 2,3 Milliarden Dollar anwachsen. Die Transaktion soll im dritten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

Bexobrutideg soll im Sommer in die entscheidende dritte Phase ‌der klinischen Prüfung für die Behandlung ‌von chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) gehen. Es gehört zu einer neuen Klasse von Medikamenten, die gezielt krankheitsverursachende ⁠Proteine abbauen. Damit sollen auch Resistenzen überwunden werden, die ‌bei bisherigen Standardtherapien auftreten. ⁠

Neben Blutkrebs sehen die Unternehmen zudem Potenzial für den Einsatz in der Immunologie und Neurologie, etwa bei Multipler Sklerose. Die Kosten für ‌die Entwicklung teilen ⁠sich Roche und Nurix den ⁠Angaben zufolge im Verhältnis 60 zu 40. In den USA wollen die Partner das Mittel gemeinsam vermarkten und sich Gewinn und Verlust teilen, in den anderen Teilen der Welt übernimmt Roche den Vertrieb und zahlt Nurix Lizenzgebühren.