ROUNDUP/Aktien New York: Nasdaq nach Kursrutsch erholt

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Verkaufswelle im heiß gelaufenen Tech-Sektor greifen die Anleger in New York wieder zu. Auch eine Verschärfung im Iran-Krieg und steigende Ölpreise schreckten sie am Montag nicht.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stabilisierte sich anderthalb Stunden nach Handelsbeginn mit einem Plus von 0,31 Prozent auf 51.023 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 , der vor dem Wochenende deutlicher verloren hatte, ging es um 0,95 Prozent auf 7.454 Punkte hoch.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 erholte sich um 2,19 Prozent auf 29.591 Punkte. Er hatte am Freitag mit einem Minus von fast 5 Prozent am heftigsten unter Gewinnmitnahmen gelitten - befeuert zusätzlich durch einen soliden Arbeitsmarktbericht, der die Spekulationen bestärkte, dass die US-Notenbank demnächst ihren Leitzins erhöhen wird.

Die Marktstrategen der US-Bank Morgan Stanley sprachen von einem ebenso unvermeidlichen wie gesunden Rücksetzer. Mit Blick auf die Unternehmensgewinne und robuste Konjunkturdaten bleiben sie bei ihrer positiven Einschätzung der Börsen. Sie trauen dem S&P 500 mit 8.000 Punkten im laufenden Jahr ein Kursplus von knapp 17 Prozent zu - bisher steht ein Anstieg um fast 9 Prozent zu Buche. Die Experten der Citigroup sind mit einem auf 8.100 Punkte angehobenen Kursziel noch etwas optimistischer.

Zu Wochenbeginn bleibt der Nahost-Krieg im Fokus. Der Iran und Israel überzogen sich erstmals seit Inkrafttreten einer Waffenruhe im April wieder gegenseitig mit Angriffen. Israel begann in der Nacht mit Gegenangriffen auf den Iran, nachdem dieser das Land wieder mit Raketen beschossen hatte. Nun wollen beide Länder ihre Angriffe aber einstellen. Israel werde die Angriffe auf Wunsch von US-Präsident Donald Trump stoppen, sagte ein israelischer Regierungsvertreter dem Nachrichtenportal "ynet". Eine mit der Angelegenheit vertraute israelische Quelle bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Berichte auf Anfrage. Zuvor hatte Irans Militärführung ihre Angriffe gegen Israel für beendet erklärt.

Unter den Einzeltiteln fanden sich die am Freitag gebeutelten Halbleiterwerte unter den größten Gewinnern. Die Citigroup bleibt für die Branche zuversichtlich. In vier der sieben Endmärkte sei die Nachfrage stark beziehungsweise habe sich verbessert.

Die Anteilsscheine von Branchenkollege Marvell Technology wurden zusätzlich von der Meldung angetrieben, dass sie am 22. Juni in den breiten Aktienindex S&P 500 aufgenommen werden: Sie zogen an der Nasdaq-100-Spitze um 14,2 Prozent an. Weichen muss dafür der Lebensmittelkonzern Campbell's , dessen Aktien trotz einer positiven Gewinnüberraschung für das abgelaufene Quartal 1 Prozent einbüßten.

Bei Intel sorgte die Nachricht, dass der Google -Mutterkonzern Alphabet dem Unternehmen einen Auftrag zur Herstellung von mehr als 3 Millionen seiner speziellen KI-Chips erteilt hat, für einen Kurssprung von 11,6 Prozent.

Alphabet habe sich nach monatelangen Tests für Intel als Partner für die Herstellung einiger seiner Tensor Processing Units (TPUs) entschieden, berichtete "The Information" unter Berufung auf zwei ungenannte Quellen. Zudem wird Alphabet Elon Musks Weltraumfirma SpaceX in den kommenden Jahren jeden Monat 920 Millionen Dollar für vermietete Rechenleistung bezahlen. Die Alphabet-Titel sanken um 1,4 Prozent.

Außerhalb der Technologiebranche machte der Pharmakonzern Eli Lilly bei einer Branchenveranstaltung mit Daten zu seiner neuen Abnehmspritze von sich reden. Das Produkt, das unter dem Namen Retatrutide verkauft wird, kann Patienten demnach dabei helfen, innerhalb von etwa zwei Jahren 30 Prozent ihres Körpergewichts zu verlieren. Die Titel verteuerten sich daraufhin um 3,1 Prozent. Der dänische Konkurrent Novo Nordisk gab derweil bekannt, dass sein neues Medikament Wegovy gegen Fettleibigkeit bereits mehr als 3 Millionen Mal verschrieben wurde./gl/jha/