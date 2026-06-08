ROUNDUP: US-Militär greift Tanker mit Ziel iranischer Hafen an

TAMPA/NEU-DELHI (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben einen Tanker im Golf von Oman angegriffen, der einen iranischen Hafen ansteuern wollte. Der unbeladene Öltanker habe gegen die US-Blockade von iranischen Häfen verstoßen, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando (Centcom) auf der Plattform X mit. Man habe den Maschinen- und Steuerraum des unter der Flagge Palaus fahrenden Schiffes beschossen, nachdem die Besatzung Anweisungen nicht befolgt habe. Das Schiff sei manövrierunfähig.

Das indische Ministerium für Schifffahrt hatte zuvor mitgeteilt, dass ein Öltanker mit 24 indischen Seeleuten an Bord in Brand geraten sei. Es habe Berichte über ein Feuer auf der "MT Marivex" gegeben. Nach vorliegenden Informationen seien alle indischen Besatzungsmitglieder in Sicherheit.

Unweit davon befindet sich die für den weltweiten Handel wichtige Straße von Hormus, die derzeit de facto durch den Iran blockiert wird. Die USA haben im Iran-Krieg deshalb ihrerseits eine Blockade von iranischen Häfen verhängt. Seit Beginn am 13. April waren laut Centcom sieben Schiffe manövrierunfähig gemacht worden./rin/DP/men