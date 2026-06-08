Schweres Erdbeben erschüttert Philippinen - Mindestens 15 Tote befürchtet

Manila, 08. ⁠Jun (Reuters) - Nach einem schweren Erdbeben der Stärke 7,8 vor der südphilippinischen Insel Mindanao werden mindestens 15 Todesopfer befürchtet. Das Beben ereignete sich am frühen Montagmorgen und löste in mehreren Ländern zeitweilig Tsunami-Warnungen aus. Das Epizentrum lag etwa 20 Kilometer vor der Küste der Provinz Sarangani. Die ‌Erschütterungen waren noch in der 420 Kilometer entfernten Stadt Manado auf der indonesischen Insel Sulawesi deutlich zu spüren. Der philippinische Zivilschutz prüfte Berichte, wonach in der Region 15 ⁠Menschen getötet ⁠und 129 weitere verletzt wurden. Die meisten Opfer wurden demnach von herabstürzenden Trümmern getroffen.

In der 700.000-Einwohner-Stadt General Santos stürzte ein Gebäude mit einem Schnellrestaurant ein. Ein Krankenhaus musste wegen Rissen in den oberen Stockwerken geräumt werden. Auch ein Gebäude der Universität stürzte ein, zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich allerdings keine Menschen dort. "Ich musste mich ducken und ‌unter dem Tisch Schutz suchen", sagte Universitätspräsident Manuel de ‌Leon dem Sender DZMM. "Das Beben war sehr lang und stark."

Präsident Ferdinand Marcos Jr. ordnete umgehend Hilfsmaßnahmen an. "Die nationale Regierung handelt, und wir werden Mindanao nicht im Stich lassen", teilte er mit. Das ⁠Militär entsandte Katastrophenschutzeinheiten in die betroffenen Gebiete. Auch der malaysische Ministerpräsident Anwar Ibrahim bot Unterstützung ‌an. Die Erschütterungen lösten Tsunami-Alarme für die ⁠südlichen Philippinen, den Norden Indonesiens und den malaysischen Bundesstaat Sabah aus. In der indonesischen Region Nord-Sulawesi wurden Wellen von bis zu 0,75 Metern gemessen. Bewohner entlegener Inseln flohen dort auf höher gelegenes Gelände. In Japan wurde eine kleinere Flutwelle ‌von 20 Zentimetern registriert.

Die philippinische Erdbebenwarte verzeichnete ⁠am Montagmorgen mindestens neun starke Nachbeben mit ⁠einer Stärke von bis zu 6,7. Die Philippinen und Indonesien verzeichnen jährlich hunderte Erschütterungen. Beide Länder liegen auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring. In dieser tektonisch sehr aktiven Zone, die sich von Südamerika bis in den Fernen Osten Russlands erstreckt, reiben Erdplatten aneinander. Erst vor acht Monaten waren bei einem Beben der Stärke 6,9 vor der philippinischen Insel Cebu 79 Menschen ums Leben gekommen. Zwei Wochen später trafen zwei weitere schwere Beben Mindanao, das stärkste davon mit einer Magnitude von 7,4.

(Bericht von Karen Lema ⁠und Mikhail Flores, geschrieben von Christian Götz und Hans Busemann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)