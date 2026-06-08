SK Hynix: Rücksetzer als Einstiegsgelegenheit
SK Hynix hat am Freitag einen deutlichen Rücksetzer erlebt. Das Tief lag bei 1.060 Euro, Schlusskurs waren 1.045 Euro. Nach einer Gesamtkorrektur von fast 30 Prozent vom Hoch liegt die Aktie jetzt in einem charttechnisch interessanten Bereich – der übergeordnete Aufwärtstrend ist weiterhin intakt.
Was bewegt die Aktie?
Der Freitagsrücksetzer war Teil des allgemeinen KI-Aktienabverkaufs. SK Hynix hat seitdem steigende Kurse gezeigt. Die Korrektur von fast 30 Prozent vom Hoch hat die Aktie in den Fibonacci-Sweet-Spot zwischen 30 und 50 Prozent Retracement der großen Aufwärtsbewegung gebracht. Das letzte Tief der übergeordneten Aufwärtsbewegung wurde dabei nicht unterschritten – der Trend ist damit nach wie vor intakt.
SK Hynix ist eng verknüpft mit Nvidia: Als führender HBM-Speicher-Anbieter profitiert das Unternehmen direkt vom Ausbau der KI-Infrastruktur weltweit.
Charttechnik
Die Aktie hat vom Hoch bis zum Freitagstief fast 30 Prozent verloren und liegt jetzt genau in der Mitte des 33- bis 50-Prozent-Retracements der großen Aufwärtsbewegung seit Anfang 2025. Das 200-Tage-Durchschnitt und das offene Gap konvergieren in diesem Bereich. Es ist ein Cluster-Support, der strukturell stark ist.
Martins Einschätzung
SK Hynix ist und bleibt für mich eine der spannendsten Aktien im KI-Infrastrukturbereich. Ich bin über Samsung, DRAM-Positionen, Nvidia und weitere Titel bereits stark in diesem Bereich investiert – deshalb habe ich den Rücksetzer hier nicht für einen weiteren Aufbau genutzt. Für alle, die in diesem Bereich noch wenig Exposure haben, ist das aktuelle Niveau interessant.
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