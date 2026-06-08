SK Hynix: Rücksetzer als Einstiegsgelegenheit

Was bewegt die Aktie?

Der Freitagsrücksetzer war Teil des allgemeinen KI-Aktienabverkaufs. SK Hynix hat seitdem steigende Kurse gezeigt. Die Korrektur von fast 30 Prozent vom Hoch hat die Aktie in den Fibonacci-Sweet-Spot zwischen 30 und 50 Prozent Retracement der großen Aufwärtsbewegung gebracht. Das letzte Tief der übergeordneten Aufwärtsbewegung wurde dabei nicht unterschritten – der Trend ist damit nach wie vor intakt.

SK Hynix ist eng verknüpft mit Nvidia: Als führender HBM-Speicher-Anbieter profitiert das Unternehmen direkt vom Ausbau der KI-Infrastruktur weltweit.

Charttechnik

Die Aktie hat vom Hoch bis zum Freitagstief fast 30 Prozent verloren und liegt jetzt genau in der Mitte des 33- bis 50-Prozent-Retracements der großen Aufwärtsbewegung seit Anfang 2025. Das 200-Tage-Durchschnitt und das offene Gap konvergieren in diesem Bereich. Es ist ein Cluster-Support, der strukturell stark ist.

Martins Einschätzung

SK Hynix ist und bleibt für mich eine der spannendsten Aktien im KI-Infrastrukturbereich. Ich bin über Samsung, DRAM-Positionen, Nvidia und weitere Titel bereits stark in diesem Bereich investiert – deshalb habe ich den Rücksetzer hier nicht für einen weiteren Aufbau genutzt. Für alle, die in diesem Bereich noch wenig Exposure haben, ist das aktuelle Niveau interessant.