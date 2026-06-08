Server-Aktie trotz Bodenbildung ein Nogo

SMCI: Charttechnisch erholt – regulatorisch bleibt es riskant

onvista · Uhr

SMCI hat sein Chartbild deutlich verbessert – die Bodenbildungsformation wurde nach oben verlassen, die Dynamik danach war stark. Dennoch bleibt SMCI für mich ein No-Go. Der Grund liegt in regulatorischen Risiken, nicht im Chart.

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Was bewegt die Aktie?

Das Chartbild hat sich wirklich verbessert: SMCI hat die Bodenbildung verlassen und zügig zugelegt. Rein technisch ist das Level, ab dem der Ausbruch stattfand, ein klares Kaufsignal.

Das Problem liegt anderswo: Es gibt Hinweise, dass über SMCI Nvidia-Chips illegal nach China exportiert wurden. Personen aus der Führungsebene sollen involviert sein. Mögliche Konsequenz: ein Verbot der Zusammenarbeit amerikanischer Unternehmen mit SMCI wegen Verletzung der Exportbeschränkungen.

Genau dieser Risikokontext hat dazu geführt, dass Dell in der gleichen Phase eine außerordentlich starke Kursperformance gezeigt hat. Marktanteile fließen von SMCI zu Dell – amerikanische Unternehmen meiden das regulatorische Risiko rund um SMCI.

Charttechnik

Der Ausbruch aus der Bodenbildung war charttechnisch eindeutig. Aber ein guter Chart allein reicht nicht, wenn das regulatorische Risiko den fundamentalen Unterbau gefährdet.

Martins Einschätzung

SMCI ist für mich trotz verbessertem Chartbild weiterhin kein Kauf. Das regulatorische Risiko ist real und noch nicht aufgelöst. Ein mögliches Verbot der Zusammenarbeit mit US-Unternehmen wäre ein massives fundamentales Ereignis. Solange dieser Unsicherheitsfaktor bestehen bleibt, halte ich mich fern – unabhängig davon, wie der Chart aussieht.

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SMCI

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