Starker Bounce im Tech- und KI-Sektor

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Die Wall Street startet nach dem Ausverkauf vom Freitag teils deutlich fester in die neue Woche. Vor allem der Nasdaq und S&P 500 profitieren von Stabilisierungskäufen im Technologiesektor, nachdem Halbleiter- und KI-Werte zuletzt massiv unter Druck geraten waren. Corning profitiert von einem Multi-Milliarden-Deal mit Amazon, im Zusammenhang mit den Data Center des Tech-Riesen. Bei der Bank of America werden die Kursziele für Arista Networks, Cisco, Datadog und Nokia angehoben. Die Aktien werden mit Kaufempfehlungen bestätigt. TD Cowen sieht bei Fortinet durch KI und Rechenzentren neues Wachstumspotenzial und Wells Fargo erhöht das Kursziel für Micron von 550 auf 1.220 US-Dollar. Oracle meldet nach dem Closing am Mittwoch Zahlen und wird heute von Oppenheimer als Top-Pick für 2026 eingestuft. Im Fokus steht heute auch die Entwicklerkonferenz von Apple, mit der Rede von CEO Tim Cook um 19 Uhr MEZ. Insgesamt bleibt das Umfeld an der Wall Street fragil. Die Eskalation zwischen Israel und Iran treibt den Ölpreis nach oben, die Renditen steigen, und nach den robusten Arbeitsmarktdaten richtet sich der Blick auf die US-Inflationsdaten zur Wochenmitte. JPMorgan bleibt taktisch vorsichtig und warnt, dass ein heißer CPI-Report neue Zinssorgen auslösen könnte.



00:00 Intro

00:22 Überblick (Verbraucherpreise, Öl, AI-Sektor u.a.)

01:50 Morgan Stanley bleibt bullish

03:40 Ausblick: Apple Keynote, Verbraucherpreise, FED Schweigephase

05:30 Lage in Nahost

07:24 Wix.com im Minus

08:25 Schwieriges Umfeld für Campbell Soup

09:25 Wirtschaftskalender | Wochenausblick Zahlen

11:18 SpaceX: IPO-Preis ambitioniert?

13:15 Regierungsbeteiligung an OpenAI?

14:10 Marvell Technology & Flex steigen in den S&P auf

15:15 Analysten zu Arista Network, Cisco, Datadog, Micron, Oracle, Nokia u.a.

19:43 Boeing: Ausweitung der 737 Max Produktion | Airlines



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