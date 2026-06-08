Stockers Börsencheck: Ölpreis, Iran und Tech – was treibt den Markt?
Die Aktienmärkte zeigen sich zuletzt robust – gleichzeitig mehren sich die Fragen zur weiteren Entwicklung: Wie stark prägt der Iran‑Konflikt aktuell das Marktgeschehen? Ist das kurzfristige Potenzial an den Börsen bereits ausgeschöpft? Und wie belastbar sind die jüngsten Kursanstiege?
Ein wichtiger Indikator für die Einschätzung bleibt dabei die Entwicklung der Unternehmensgewinne. Sie geben Aufschluss darüber, ob die Märkte fundamental gestützt sind und wie tragfähig das aktuelle Bewertungsniveau tatsächlich ist.
Zunehmend in den Fokus rücken zudem einzelne Sektoren, insbesondere der IT‑Bereich. Nach den deutlichen Kursgewinnen stellt sich die Frage, inwieweit diese Entwicklung durch fundamentale Faktoren gerechtfertigt ist.
Ergänzend dazu ist auch das gesamtwirtschaftliche Umfeld zu berücksichtigen. Geopolitische Einflüsse – allen voran der Iran‑Konflikt – bleiben ein relevanter Faktor für die kurzfristige Marktdynamik und die Einordnung aktueller Bewegungen.
Diese Themen beleuchten Sebastian Otter (Experte für Anlagelösungen bei onemarkets by UniCredit) und Christian Stocker (Leitender Aktienstratege bei der UniCredit Bank GmbH) in der aktuellen Ausgabe von Stockers Börsencheck.
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