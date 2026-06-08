Warschauer Börse

TAG-Tochter Robyg plant Börsengang

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: Skyler_Sawyer/Shutterstock.com

Die polnische Tochter der Immobilienfirma TAG Immobilien plant einen Börsengang am Warschauer ‌Aktienmarkt. Man wolle neue sowie bestehende Aktien an der Warschauer ⁠Börse ⁠platzieren, teilte die TAG-Tochter Robyg am Montag mit. Aus der Ausgabe der neuen Papiere erhofft sich Robyg ‌Bruttoerlöse von rund 400 ‌Millionen Zloty (rund 94 Millionen Euro). Das Geld solle in ⁠das weitere Wachstum und insbesondere in ‌den Kauf ⁠von Grundstücken fließen. Bis zu zehn Prozent der angebotenen Aktien sollen an Privatanleger ‌gehen. Begleitet ⁠wird der Börsengang ⁠unter anderem von der Erste Group, Goldman Sachs und der mBank.

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TAG Immobilien

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