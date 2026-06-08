Warschauer Börse
TAG-Tochter Robyg plant Börsengang
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Skyler_Sawyer/Shutterstock.com
Die polnische Tochter der Immobilienfirma TAG Immobilien plant einen Börsengang am Warschauer Aktienmarkt. Man wolle neue sowie bestehende Aktien an der Warschauer Börse platzieren, teilte die TAG-Tochter Robyg am Montag mit. Aus der Ausgabe der neuen Papiere erhofft sich Robyg Bruttoerlöse von rund 400 Millionen Zloty (rund 94 Millionen Euro). Das Geld solle in das weitere Wachstum und insbesondere in den Kauf von Grundstücken fließen. Bis zu zehn Prozent der angebotenen Aktien sollen an Privatanleger gehen. Begleitet wird der Börsengang unter anderem von der Erste Group, Goldman Sachs und der mBank.
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