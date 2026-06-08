Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 29 May 2026 to 04 June 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
29/05/2026
|
FR0013230612
|
5 370
|
18.0047
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
29/05/2026
|
FR0013230612
|
321
|
17.9964
|
AQEU
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
29/05/2026
|
FR0013230612
|
1 094
|
17.9896
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
29/05/2026
|
FR0013230612
|
265
|
18.0200
|
TQEX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
01/06/2026
|
FR0013230612
|
2 768
|
17.8356
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
02/06/2026
|
FR0013230612
|
2 295
|
17.9812
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
03/06/2026
|
FR0013230612
|
1 793
|
17.3121
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
04/06/2026
|
FR0013230612
|
3 860
|
17.2636
|
XPAR
|
|
|
|
TOTAL
|
17 766
|
17.7435
|
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Tikehau Capital