Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 29 May 2026 to 04 June 2026

Business Wire · Uhr
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Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

29/05/2026

FR0013230612

5 370

18.0047

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

29/05/2026

FR0013230612

321

17.9964

AQEU

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

29/05/2026

FR0013230612

1 094

17.9896

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

29/05/2026

FR0013230612

265

18.0200

TQEX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

01/06/2026

FR0013230612

2 768

17.8356

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

02/06/2026

FR0013230612

2 295

17.9812

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/06/2026

FR0013230612

1 793

17.3121

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

04/06/2026

FR0013230612

3 860

17.2636

XPAR

 

 

 

TOTAL

17 766

17.7435

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260608633855/en/

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