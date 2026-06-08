Trading-Chance S&P 500: Wenn DAS passiert, dann Crash!?

Auch, wenn dem Namen nach ein Crash etwas unvorhersehbares ist, das plötzlich auftritt, so zeigt die Historie, dass es immer wieder Leute gab, die fundiert Crashs vorhersagen und erfolgreich handeln konnten. Und dabei sprechen wir nicht von den Perma-Bären, die Ihnen vermutlich direkt ins Gedächtnis kamen. Es geht um jene Marktteilnehmer, die nur in spezifischen Situationen, eine bearishe Marktmeinung einnehmen und auch konkret handeln. Und im Verlauf der 28 Jahre, die wir von RealMoneyTrader.com nun aktiv und hauptberuflich handeln, gelangten auch wir zur Erkenntnis, dass es vor jedem Crash spezifische Vorboten gab. Völlig gleich, welcher fundamentale Auslöser es im Einzelfall war, und so unterschiedlich diese auch gewesen sein mögen – letztlich lief alles auf eine Handvoll spezifischer Signale hin, von denen eines oder mehrere immer vor einem Börsenkrach getriggert wurde. Einer dieser spezifischen Indikatoren ist die Year over Year Inflation.

Inflation

Eine gewisse Inflation ist nicht nur tolerabel, sondern sogar gut, da sie zeigt, dass die Wirtschaft wächst und es offenbar genügend Nachfrage gibt, wodurch die Preise steigen. Doch wie bereits Paracelsus sagte: „Die Dosis macht das Gift“. Und das gilt selbstverständlich auch für Inflation. Wir haben die jährliche Teuerungsrate bis Mitte des vorigen Jahrhunderts zurück analysiert und ausgewertet. Dabei ließ sich ein spezifischer Schwellenwert ermitteln, den man sich unbedingt merken sollte, da er sozusagen den Kipppunkt des Aktienmarktes markiert. Dieser Kipppunkt ist erreicht, wenn die Y/Y-Inflation (12-Monats-Veränderung) 5,5 Prozent erstmals erreicht oder überschreitet. Wir können bis tief ins letzte Jahrhundert zurückverfolgen und nachvollziehen, dass es auf solche seltenen Inflations-Schocks zuverlässig immer Aktienmarkt-Korrekturen gab.

So geschehen zuletzt im Oktober 2021, als der S&P 500 bei 4610 Zählern notierte. Der Index kletterte noch bei zirka 4830 Punkten hinauf, ehe es zu einer scharfen Korrektur bis 3491 Punkte kam. Im Juli 2008, bei damals 1267 Punkten, gab es einen kurzen Inflations-Peak bei mehr als 5,5 Prozent. Bis 1313 Zähler stieg der marktbreite US-Index noch an, dann folgte der Crash mit einem Endziel 667 Punkten. Im August 1990, bei damals 323 Zählern war die Inflationsrate ebenfalls über den Schwellenwert angestiegen. Daraufhin sackten die Notierungen bis 295 Punkte und damit gut 10 Prozent ab. Davor gab es ein weiteres Crash-Signal im Februar 1977, als der Index bei 99,82 Punkten stand. Bis März des Folgejahres gaben die Kurse bis 86 Zähler nach. Im Mai 1973 ein weiteres Crash-Signal aus der Inflationsrate heraus. Seinerzeit standen 105 Punkte auf der Kurstafel des S&P 500. Der darauffolgende Crash fand erst bei knapp 67 Punkten einen Endpunkt. Im August 1969, bei damals 95,5 Punkten überstieg die Inflation ebenfalls die Schwelle. Der Markt gab bis 68,6 Zähler nach. Wir sehen: In den letzten 70 Jahren zogen Inflationsraten (Y/Y) in dieser Größenordnung zuverlässig schwache Börsenphasen nach sich.

Inflation beachten!

Im folgenden Chart sehen wir das letzte Crash-Signal seitens der Inflation. Aktuell zieht die jährliche Veränderungsrate der Teuerung wieder dynamisch an, liegt jedoch bislang erst bei 3,8 Prozent. Wird in nächster Zeit eine Teuerung von 5,5 Prozent gemeldet, so bauen wir auch im S&P 500 Short-Positionen auf.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Wir haben eine konkrete „wenn, dann…“-Bedingung, an der wir uns ohne jeglichen Interpretationsspielraum orientieren können. Für den Fall, dass es zu einem potenziellen Signal kommt, haben wir bereits ein geeignetes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Open end Turbo Bear Optionsschein auf S&P 500

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 8563,83 Punkten. Bei einem aktuellen Kurs von 7380 Zählern ergibt sich somit ein Hebel von 6,40. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet UN9ANL.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 6500 und 7000 Punkte

Open end Turbo Bear Optionsschein auf S&P 500

Basiswert S&P 500 WKN UN9ANL ISIN DE000UN9ANL9 Basispreis 8563,83 Punkte K.O.-Schwelle 8563,83 Punkte Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 6,4 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.