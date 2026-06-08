Umfrage: Konjunktur-Skepsis für Euroraum sinkt - Deutschland hinkt hinterher

Berlin, 08. Jun (Reuters) - ⁠Die Einschätzung von Börsenprofis für die Konjunktur in der Euro-Zone hat sich im Juni auf niedrigem Niveau erneut leicht verbessert. Das Stimmungsbarometer stieg um drei Punkte auf minus 13,4 Zähler und damit das zweite Mal in Folge, wie die Beratungsfirma Sentix am Montag zu ihrer monatlichen Umfrage unter 1029 Anlegern mitteilte. Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg auf ‌minus 14,6 Punkte gerechnet. "Die Sorgen um eine deutliche konjunkturelle Abschwächung haben damit spürbar nachgelassen", erklärte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy. "Von diesem positiven internationalen Umfeld profitiert auch Euroland, wenngleich die Erholung hier weniger dynamisch verläuft als in den ⁠führenden Wirtschaftsregionen." In ⁠den USA und Asien sieht es demnach besser aus.

Der Sentix-Index war nach Beginn des Iran-Kriegs zwei Monate in Folge deutlich gesunken. Besonders dynamisch entwickelten sich nun im Juni die Konjunkturerwartungen für die Euro-Zone. "Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer für die kommenden Monate mit einer fortschreitenden wirtschaftlichen Stabilisierung im Euroraum rechnen", sagte Hussy. Gleichwohl bleibe die Bewertung der aktuellen Lage mit minus 20,0 Punkten angespannt. Der Stimmungseinbruch seit dem Beginn des Iran-Konfliktes ‌könne bislang nur in Teilen wieder aufgeholt werden.

"STIMMUNGSAUFSCHWUNG AUF WACKELIGEN BEINEN"

"Investoren scheinen ‌sich mit den gestiegenen Energiepreisen zu arrangieren", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. "Die Situation ist nicht schön, sie wirft die Weltwirtschaft aber auch nicht um." Den Anstieg der Aktienkurse stütze die Sentix-Befragung allerdings nicht. "Wirklich gut dürfte ⁠die Stimmung erst werden, wenn die Straße von Hormus wieder passierbar ist", betonte Krüger.

Ähnlich sehen es die Experten ‌vom Analysehaus Oxford Economics. "Eine wesentliche Änderung der Lage ist kaum ⁠zu erwarten, solange kein Durchbruch bei den Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran erzielt wird, der zu einer raschen Wiederaufnahme des Handelsverkehrs durch die Straße von Hormus führen würde", erklärte Experte Ricardo Amaro. Neue Feindseligkeiten im Nahen Osten zeigten, dass dieses Ziel nicht so leicht zu erreichen sei - "weshalb ‌der Stimmungsaufschwung auf wackeligen Beinen steht".

Während sich die globale ⁠Wirtschaft zunehmend von den Belastungen der vergangenen Monate ⁠löse, hinke aber die deutsche Konjunktur weiter hinterher, hieß es bei Sentix. So habe sich die Einschätzung der Lage zum dritten Mal in Folge verschlechtert und falle auf den niedrigsten Stand seit Februar 2025. "Die deutsche Wirtschaft bleibt somit das Sorgenkind innerhalb der größeren Wirtschaftsregionen und kann bislang nur begrenzt von den internationalen Aufhellungstendenzen profitieren", betonte Hussy. Der Bundesregierung fehle es an politischer Durchsetzungskraft, überfällige Reformen anzugehen.

Die Aufträge der deutschen Industrie brachen derweil im April wegen der sinkenden Nachfrage infolge des Iran-Kriegs fast doppelt so stark ein wie erwartet. Das Neugeschäft fiel nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um 3,8 Prozent geringer aus als im Vormonat. Dafür sorgte ⁠die schwächere Nachfrage aus den Euro-Ländern und in wichtigen Branchen wie dem Auto- und Maschinenbau. "Der Nahost-Krieg fordert seinen Tribut", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)