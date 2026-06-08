Unter dieser Marke muss im Dax mit weiteren Abgaben gerechnet werden

Dax-Widerstand 24.800 25.00 Dax-Unterstützung 24.300 24.100

Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex Dax kam am vergangenen Freitag nicht über den angesprochenen Widerstand im Bereich der 25.000-Punkte-Marke hinaus und kam nach den besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten am späteren Nachmittag noch einmal ordentlich unter Verkaufsdruck. Der Index ging unterhalb von 24.800 Punkten aus dem Handel.

Nach einer erneuten Eskalation im Nahen Osten eröffnete der Dax zum Wochenstart dann deutlich tiefer unterhalb der 24.500er Marke und probiert sich seitdem an einer Stabilisierung.

Dax-Ausblick:

Der Dax ist mit der Bewegung heute Morgen nun endgültig aus der Konsolidierungsformation (grau) der vergangenen Wochen gen Süden hin herausgerutscht. Damit droht die Gefahr einer Beschleunigung auf der Unterseite, sollte es den Käufern nicht zügig gelingen, den nun als Widerstand fungierenden Bereich um 24.800 Punkte zügig zurückzuerobern.

Eine Erholung an diese Marke ist durchaus drin, Entspannung für die Käuferseite gibt es jedoch erst wieder oberhalb dieser Marke. Bis dahin ist der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht zunächst weiter südwärts.