Dax Chartanalyse 08.06.2026

Unter dieser Marke muss im Dax mit weiteren Abgaben gerechnet werden

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.80025.00
Dax-Unterstützung24.30024.100

Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex Dax kam am vergangenen Freitag nicht über den angesprochenen Widerstand im Bereich der 25.000-Punkte-Marke hinaus und kam nach den besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten am späteren Nachmittag noch einmal ordentlich unter Verkaufsdruck. Der Index ging unterhalb von 24.800 Punkten aus dem Handel.

Nach einer erneuten Eskalation im Nahen Osten eröffnete der Dax zum Wochenstart dann deutlich tiefer unterhalb der 24.500er Marke und probiert sich seitdem an einer Stabilisierung.

Dax-Ausblick: 

Der Dax ist mit der Bewegung heute Morgen nun endgültig aus der Konsolidierungsformation (grau) der vergangenen Wochen gen Süden hin herausgerutscht. Damit droht die Gefahr einer Beschleunigung auf der Unterseite, sollte es den Käufern nicht zügig gelingen, den nun als Widerstand fungierenden Bereich um 24.800 Punkte zügig zurückzuerobern.

Eine Erholung an diese Marke ist durchaus drin, Entspannung für die Käuferseite gibt es jedoch erst wieder oberhalb dieser Marke. Bis dahin ist der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht zunächst weiter südwärts.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
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Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU9PGV) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 08.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.176,33 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU6W6D) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 08.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.087,30 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

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