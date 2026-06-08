US-Anleihen: Leichte Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben am Montag ein wenig nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,09 Prozent auf 108,98 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,55 Prozent.

Die Kurse erholten sich von deutlicheren Verlusten. Die Lage im Nahen Osten verschärfte sich zunächst erneut. Dies belastete die Kurse. Iran und Israel haben sich das erste Mal seit der im April zwischen Teheran und Washington vereinbarten Waffenruhe gegenseitig angegriffen. Damit drohte auch ein mögliches Abkommen zwischen dem Iran und den USA zu scheitern. Im Tagesverlauf entspannte sich die Lage. Israel will nach Angaben von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Angriffe einstellen. Zuvor hatte Irans Militärführung die Angriffe auf Israel für beendet erklärt.

Die zuletzt deutlich gestiegenen Ölpreise schürten Inflationserwartungen. Mittlerweile wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed im späteren Jahresverlauf ihre Leitzinsen anheben könnte. Mit Spannung erwartet werden die am Mittwoch anstehenden Zahlen zu den Verbraucherpreisen im Mai./jsl/men