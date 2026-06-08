Ingredion kauft Tate & Lyle für Milliardenbetrag

Der US-Lebensmittelkonzern Ingredion will den britischen Rivalen Tate & Lyle übernehmen und legt dafür 2,7 Milliarden Pfund (3,6 Milliarden Dollar) in bar auf den ‌Tisch. Die Aktionäre des Unternehmens sollen 595 Pence je Aktie sowie eine Dividende von 20 ⁠Pence erhalten, ⁠teilten die beiden Konzerne am Montag mit. Dies entspricht einem Aufschlag von knapp 59 Prozent auf den Schlusskurs von Mitte Mai, bevor erste Gespräche bekannt geworden waren. Inklusive ‌Schulden wird Tate & Lyle bei ‌der Transaktion mit 3,8 Milliarden Pfund bewertet. Tate & Lyle stimmte dem Deal zu. Beide Firmen stellen ⁠unter anderem Inhaltsstoffe für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ‌her.

Die Aktien des britischen ⁠Traditionsunternehmens kletterten im frühen Handel um mehr als zwölf Prozent auf 552 Pence. Mit dem Zusammenschluss wollen die Unternehmen die ‌steigende Nachfrage nach ⁠erschwinglichen und nährstoffreichen Inhaltsstoffen ⁠nutzen und bis Ende 2030 Synergien in Höhe von 130 Millionen Dollar heben. Durch die Übernahme verschwindet mit Tate & Lyle nach 87 Jahren ein Traditionsunternehmen von der Londoner Börse.