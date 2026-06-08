Zinsängste und Nahost Eskalation belasten Märkte zum Wochenauftakt
Der DAX notiert im frühen Handel schwächer, während sich der Euro Stoxx 50 vergleichsweise stabil zeigt. Vorbörslich deuten die US Indizes auf ein uneinheitliches Bild hin. Während der Dow Jones leicht nachgibt, legen der S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 moderat zu. In Asien schloss der Nikkei 225 mit leichten Gewinnen.
Makroökonomischer Überblick
Auslöser der jüngsten Marktreaktion bleiben überraschend robuste US Arbeitsmarktdaten. Die starken Beschäftigungszahlen haben die Erwartung verstärkt, dass die US Notenbank ihren restriktiven Kurs länger fortsetzen könnte. Gleichzeitig sorgen steigende Ölpreise infolge der Nahost Eskalation für neue Inflationssorgen. Marktteilnehmer richten den Blick heute zudem auf die deutschen Auftragseingänge der Industrie sowie auf aktualisierte US Inflationserwartungen.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Im Fokus der Einzelwerte steht heute Infineon. Nach dem massiven Rückschlag vom Freitag setzt sich die Korrektur beim Chipkonzern fort. Anleger ziehen sich weltweit aus hoch bewerteten Halbleiterwerten zurück, nachdem insbesondere an der Nasdaq ein breiter Abverkauf bei KI nahen Aktien eingesetzt hatte. Auch asiatische Technologiebörsen gerieten stark unter Druck.
Schwach präsentieren sich ebenfalls Lufthansa und Tui. Die Zuspitzung des Konflikts zwischen Israel und Iran belastet den gesamten Reisesektor. Hintergrund sind steigende Ölpreise sowie Sorgen über mögliche Einschränkungen im internationalen Luftverkehr. Vorbörslich geraten beide Titel deshalb unter zusätzlichen Verkaufsdruck.
Auch Chemiewerte stehen auf den Verkaufslisten. Evonik verliert nach einer vorsichtigeren Brancheneinschätzung an Boden. Anleger fürchten angesichts hoher Energiekosten und zunehmender Konjunktursorgen einen erneuten Abschwung im europäischen Chemiesektor. Der Druck auf zyklische Industriewerte nimmt damit zum Wochenauftakt weiter zu.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UN6WJD
|10,33
|23509,987034 Punkte
|24,08
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bear
|UN82SA
|36,96
|33434,519551 Punkte
|6,78
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG66LC
|31,95
|27713,42694 Punkte
|7,6
|Open End
|X-DAX®
|Bull
|UN636A
|23,5
|22226,994066 Punkte
|10,48
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN8DRW
|7,37
|23885,053314 Punkte
|36,91
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.06.2026; 10:30 Uhr
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Eli Lilly & Co
|Call
|UN1G0L
|0,25
|1500,00 USD
|7,72
|16.09.2026
|TSMC
|Call
|UN4WBP
|8,66
|370,00 USD
|2,97
|13.01.2027
|S&P 500®
|Call
|UG1PB2
|4,69
|6900,00 Punkte
|12,72
|19.06.2026
|SAP SE
|Call
|UN4R7W
|0,57
|190,00 EUR
|7,75
|16.09.2026
|Microsoft Corp.
|Put
|HD9KET
|1,07
|420,00 USD
|19,73
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.06.2026; 10:30 Uhr
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Tesla, Inc.
|Short
|UN14DL
|2,20
|456,174219 USD
|6
|Open End
|DAX®
|Short
|UN6Z59
|3,20
|26407,852774 Punkte
|15
|Open End
|Tesla, Inc.
|Short
|UN3U6N
|1,05
|430,099775 USD
|10
|Open End
|DAX®
|Long
|UG6H8P
|3,48
|19816,57328 Punkte
|5
|Open End
|BBVA S.A.
|Short
|UN0XQM
|2,60
|24,260073 EUR
|4
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.06.2026; 10:30 Uhr
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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