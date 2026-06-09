Luft- und Raumfahrtaktie

Airbus: 81 Auslieferungen im Mai – Trend zeigt nach oben

onvista · Uhr

Airbus hat für den Mai 81 Auslieferungen gemeldet – ein Anstieg von 59 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und deutlich mehr als die 67 Maschinen im April. Seit Jahresbeginn liegt man bei 262 Maschinen. Das Jahresziel von 870 bleibt ehrgeizig, aber die Richtung stimmt.

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Was bewegt die Aktie?

Die Monatszahlen sind solide: 81 Auslieferungen im Mai, nach 67 im April. Auf Jahresbasis liegt man jetzt bei 262 Maschinen. Das Gesamtjahresziel von 870 Maschinen gilt als sportlich – Analysten rechnen im Schnitt mit 850 bis 860 Maschinen, was Airbus bereits mehrfach verfehlte. Trotzdem ist die Tendenz positiv.

Die Bank of America hat das Kaufrating bestätigt und das Kursziel leicht von 255 auf 258 Euro erhöht. Auch MWB Research hat sich die Aktie angeschaut – vor dem Hintergrund, dass das gemeinsame Kampfjet-Programm mit Dassault/Frankreich offenbar gescheitert ist. MWB wertet das als neutral bis positiv: Das milliardenschwere Programm hätte langfristige Kapitalbelastung bedeutet.

Charttechnik

Die Ausgangslage ist konstruktiv. Ein Ausbruch über das aktuelle Niveau mit Volumen wäre ein klares technisches Kaufsignal. Wer etwas defensiver agieren möchte, wartet auf den bestätigten Ausbruch, bevor er eine Position aufbaut.

Martins Einschätzung

Die Zahlen sind gut, die Analystenmeinungen sind positiv. Airbus hat ein klares Geschäftsmodell mit langer Auftragssichtbarkeit und profitiert vom Rückenwind im zivilen Luftfahrtmarkt. Die gescheiterte Kampfjet-Partnerschaft reduziert das Kapitalrisiko. Für mich ist Airbus auf diesem Niveau ein interessanter Wert.

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