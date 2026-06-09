Was bewegt die Aktie?

Amazon folgt dem Muster der anderen Hyperscaler: Alphabet hatte vor wenigen Wochen eine Anleihe über 8,5 Milliarden kanadische Dollar platziert. Amazons Emission ist fast zwei Drittel größer – und trotzdem war die Nachfrage sehr stark.

Die Struktur der Anleihe: fünf Tranchen mit Laufzeiten von drei bis dreißig Jahren. Die größte Einzeltranche beläuft sich auf 4,75 Milliarden kanadische Dollar mit 30 Jahren Laufzeit. Der kanadische Bondmarkt entwickelt sich damit zunehmend zu einem wichtigen Kapitalmarkt für US-Technologiekonzerne.

Der Hintergrund ist klar: Die KI-Infrastrukturausgaben der großen Plattformunternehmen übersteigen die operativen Cashflows. Amazons Capex-Ausgaben steigen weiter, Fremdfinanzierung ist eine logische Ergänzung.

Charttechnik

Die Aktie hat zuletzt eine deutliche Abwärtsbewegung gezeigt – möglicherweise als Reaktion auf die wachsenden Capex-Sorgen im Markt. Die Emission ist als Zeichen von Stärke zu werten: Wer zu diesen Konditionen so viel Kapital aufnehmen kann, genießt das Vertrauen der Bondmärkte.

Martins Einschätzung

Rekordanleihe bei starker Nachfrage – das ist kein Warnsignal, sondern ein Vertrauensbeweis des Kapitalmarkts gegenüber Amazon. Die KI-Infrastrukturinvestitionen sind kapitalintensiv, aber strategisch notwendig. Wer Amazon im Portfolio hat, sollte das entspannt betrachten.