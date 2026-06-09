ANALYSE-FLASH: Barclays belässt GSK auf 'Underweight' - Ziel 1800 Pence
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1800 Pence auf "Underweight" belassen. Die Übernahme von Nuvalent stärke die Onkologie-Forschung der Briten mit fortgeschrittenen Studienkandidaten, schrieb James Gordon am Dienstag. Dies dürfte helfen, die "HIV-Patentklippe" zu umschiffen./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:40 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Nasdaq erholt sich - Dow schwächelt weitergestern, 20:29 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Minus fünf ProzentDrei Gründe: Warum Tech-Aktien am Freitag so abrutschtengestern, 13:42 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeChat GPT, Gemini, Claude & Co. sind keine Portfoliomanager06. Juni · onvista-Partners