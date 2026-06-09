ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Deutsche Euroshop auf 22 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 23 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Robuste Geschäfte sorgten für stabile Dividenden, schrieb Kai Klose am Montagnachmittag. Sein Kursziel berücksichtigt etwas höhere Verbindlichkeiten. Bis 2028 gebe es allerdings keine größeren Fälligkeiten./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 16:29 / GMT

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