ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Neutral' - Ziel 250 Kronen

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Analyst Richard Vosser rechnet mit Blick auf die anstehenden Ergebnisse der ZEUS-Studie eher mit einem erfolgreichen Abschneiden des Antikörpers Ziltivekimab, wie er am Montag schrieb. In der Studie wird das Mittel in verschiedenen Patientengruppen in der Vermeidung von Herz-Kreislauf-Ereignissen geprüft. Entscheidend für die Novo-Aktie seien zwar eher die Abnehmmittel, aber das Umsatzpotenzial von Ziltivekimab bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) könnte auch eine Kursreaktion von bis zu 5 Prozent in die Waagschale werfen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 20:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 00:15 / BST

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