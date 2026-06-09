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APA ots news: UNIQA Hauptversammlung beschließt um 20 Prozent höhere Dividende von 0,72 je Aktie

Wien (APA-ots) - - Exzellentes Geschäftsjahr 2025 durch breit  
diversifiziertes 
Geschäftsmodell 

- Dividende steigt deutlich von  0,60 auf  0,72 je Aktie 

- Zahltag: 22. Juni 2026 

- Michael Höllerer und Bernhard Breunlich neu im Aufsichtsrat 

Wien, 9. Juni 2026 - Im Rahmen der heutigen 27. ordentlichen 
Hauptversammlung der UNIQA Insurance Group AG präsentierte das 
Management die Ergebnisse eines außergewöhnlich erfolgreichen 
Geschäftsjahres in geopolitisch herausfordernden Zeiten, geprägt von 
starkem und profitablem Wachstum in allen Geschäftsbereichen. Die 
breite Diversifikation des Portfolios sowie die exzellente 
Entwicklung in den beiden Kernmärkten Österreich und CEE bilden die 
Grundlage für die deutliche Ergebnissteigerung. Sie belegen die 
Resilienz von UNIQA und ihres Strategieprogramms "UNIQA 3.0 - Growing 
Impact 2025 - 2028", das auf Basis jährlich steigender Dividenden pro 
Aktie weiterhin die Beteiligung ihrer Aktionär:innen am 
Unternehmenserfolg mit einer attraktiven Ausschüttungsquote von 50 
bis 60 Prozent vorsieht. 

Die Hauptversammlung genehmigte daher eine Dividende in Höhe von 
 0,72 je Aktie , was einer Steigerung um 20 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr entspricht. Dividendenzahltag ist der 22. Juni 2026 . 

Von den Aktionär:innen wurden auch Änderungen im Aufsichtsrat der 
UNIQA Insurance Group AG beschlossen. Michael Höllerer, derzeitiger 
Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG und 
Generaldirektor der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien sowie designierter 
Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen Bank International AG (RBI), 
übernimmt das Mandat von Johann Strobl, dem scheidenden 
Vorstandsvorsitzenden der RBI. Auf Rechtsanwalt Markus Andréewitch 
folgt Personal- und Unternehmensberater Bernhard Breunlich. 

Zur Beschlussfassung lagen weiters folgende Unterlagen vor: 

- der festgestellte Jahresabschluss der UNIQA Insurance Group AG zum 
31. Dezember 2025 sowie der Konzernabschluss 

- der Lagebericht und der Konzernlagebericht einschließlich der 
konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung 

- der konsolidierte Corporate-Governance-Bericht 

- der Vorschlag des Vorstands zur Gewinnverwendung sowie der Bericht 
des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG 

Die Hauptversammlung erteilte Vorstand und Aufsichtsrat die 
Entlastung für das Geschäftsjahr 2025. Als Abschlussprüfer und 
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2027 wählte sie die PwC 
Wirtschaftsprüfung GmbH. Zudem wurde der Vergütungsbericht für die 
Bezüge der Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder für das 
Geschäftsjahr 2025 beschlossen. 

Sämtliche Berichte sowie weitere Details zu den 
Abstimmungsergebnissen und zur ordentlichen Hauptversammlung finden 
Sie unter 
https://www.uniqagroup.com/grp/investor- 
relations/hauptversammlung.de.html 

Fotos der neuen Mitglieder des Aufsichtsrates finden Sie hier . 

Rückfragehinweis: 
   Klaus Kraigher 
   Pressesprecher 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Telefon: +43 664 8231997 
   E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at 
   Website: https://www.uniqa.at 

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