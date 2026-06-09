Märkte heute

Apple mit KI, Corning-Amazon-Deal, Qualcomm mit Huang-Lob

onvista · Uhr
Thema: KI

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Lufthansa, Airbus, Gold, Galaxy Digital, Cadence, Intel, Apple, Amazon, Corning, Qualcomm

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Apple: Reicht die neue KI-Strategie?

Apple hat auf der WWDC neue Funktionen rund um Apple Intelligence und Siri vorgestellt. Doch die entscheidende Frage bleibt: Ist das schon der große KI-Wurf – oder bleibt Apple weiter hinter den Erwartungen zurück?

Corning: Der Glasfaser-Profiteur des KI-Booms?

Ein großer Amazon-Deal rückt Corning plötzlich stärker in den Fokus der Anleger. Es geht um Glasfaser, Rechenzentren und die Frage, ob der Konzern zu einem wichtigen Infrastruktur-Gewinner der KI-Welle werden kann.

Qualcomm: Huang-Lob sorgt für neue Fantasie

Qualcomm bekommt prominente Unterstützung aus der Chipbranche. Gleichzeitig gewinnt die Story rund um mobile KI, Edge Computing und KI-PCs an Gewicht. Was davon ist kurzfristige Stimmung – und was könnte länger tragen?

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