Apple rüstet im Technologie-Wettlauf auf - Sprachassistent mit KI

Cupertino, 08. ⁠Jun (Reuters) - Apple bringt sich im Technologie-Wettlauf mit einer neuen Version seines Sprachassistenten Siri in Stellung. Die mit Künstlicher Intelligenz (KI) ausgestattete Software "Siri AI" kann Bildschirminhalte analysieren und für zusätzliche Informationen auf das Internet zugreifen, wie der US-Technologiekonzern ‌auf seiner jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC am Montag im kalifornischen Cupertino mitteilte. Für den Assistenten werde es zudem eine eigene App geben. Apple ⁠will noch ⁠in diesem Jahr eine Beta-Version für seine Kunden einführen.

Neben den KI-Funktionen kündigte Apple mehrere Aktualisierungen zum Jugendschutz an. Diese sollen unter anderem standardmäßig dafür sorgen, dass Kinder nur auf jene Apps zugreifen können, die von den Eltern freigegeben wurden. Mit der neuen Funktion "Ask to Browse" ‌müssen Kinder zudem um Erlaubnis fragen, wenn ‌sie eine neue Website besuchen wollen. Darüber hinaus sollen Gewaltdarstellungen in Nachrichten-Apps automatisch unkenntlich gemacht werden.

Das Unternehmen versucht mit den Neuerungen, den Rückstand auf Konkurrenten ⁠wie Microsoft und die Google-Mutter Alphabet aufzuholen. Diese haben sogenannte KI-Agenten, die ‌komplexe Aufgaben ausführen können, schneller in ⁠ihre Systeme integriert. "KI-Agenten sind von entscheidender Bedeutung, da sie sich potenziell zur zentralen Schnittstelle für die Interaktion der Verbraucher mit ihren Geräten entwickeln könnten", sagte Tarun Pathak, Forschungsdirektor beim Analysehaus ‌Counterpoint Research. "Die Ära der Agenten-KI mag ⁠sich ganz anders entwickeln, als wir ⁠denken", erklärte er. "Aber das Risiko, den Anschluss zu verpassen, ist zu groß, und Apple muss schnell nachziehen."

Apple war bei dem Thema bislang zurückhaltender und setzte stärker auf den Datenschutz sowie Partnerschaften. Dies sparte dem Konzern bislang die hohen Investitionen in Rechenzentren, die bei den Rivalen anfallen. Finanzchef Kevan Parekh deutete jedoch zuletzt an, dass Apple künftig mehr investieren könnte.

(Bericht von Stephen Nellis und Kendrick Cai, ⁠Mitarbeit Deborah Mary Sophia, geschrieben von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)