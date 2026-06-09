Tech-Aktie

Apple: WWDC enttäuscht – Aktie fällt über fünf Prozent

onvista · Uhr

Apple hat auf der Worldwide Developers Conference einen vollständig überarbeiteten Siri-Assistenten mit KI-Funktionen vorgestellt. Der Markt zeigt sich enttäuscht: Die Aktie fällt mehr als fünf Prozent. Martin wartet auf günstigere Einstiegskurse um 280 Dollar.

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Was bewegt die Aktie?

Apple hat auf der WWDC eine neue Siri vorgestellt: vollständig überarbeitet, mit deutlich besseren Konversationsfähigkeiten, persönlichem Kontextverständnis, Bildschirmerkennung und geräteübergreifender Integration. Das Gerät übergreifende Ökosystem ist dabei ein echter Vorteil – iPhone, iPad und Mac werden tiefer verknüpft.

Das Problem aus Marktsicht: Die Erwartungen waren sehr hoch, die gelieferten Neuerungen werden als inkrementell eingestuft. Auf dem iPhone 17 öffnet der Action Button aktuell noch ChatGPT – Siri soll das schrittweise übernehmen.

Die Aktie notiert über 300 Dollar. Das KGV liegt bei rund 35 für das laufende Jahr. Bei erwarteten zehn Prozent Gewinnwachstum ist das für Martin zu teuer.

Charttechnik

Ein Rückgang in den Bereich um 280 Dollar wäre charttechnisch und fundamental ein deutlich attraktiveres Einstiegsniveau. Dort fängt die Aktie an, interessant zu werden.

Martins Einschätzung

Apple bleibt ein hervorragendes Unternehmen – aber die Bewertung auf diesem Niveau lässt keinen ausreichenden Sicherheitspuffer. Die WWDC hat keine Kursphantasie geliefert, die ein KGV von über 30 rechtfertigt. Ich warte auf 280 Dollar.

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