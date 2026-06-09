Blatt: Airbus schmiedet Allianz für neuen Kampfjet

Frankfurt, 09. ⁠Jun (Reuters) - Eine Gruppe von acht Rüstungs- und Luftfahrtunternehmen unter Führung von Airbus plant einem Zeitungsbericht zufolge eine Allianz zur Entwicklung eines neuen europäischen Kampfjets. Das Bündnis ‌mit dem Namen "Team Gen 6" solle noch in dieser Woche auf der Luftfahrtmesse ILA in Berlin vorgestellt ⁠werden, ⁠berichtete die "Financial Times" am Dienstag unter Berufung auf Insider. Neben der Rüstungssparte von Airbus seien Autoflug, Diehl Defence, Hensoldt, Liebherr, MBDA, MTU Aero Engines und Rohde & Schwarz beteiligt. Die Unternehmen hätten Kanzler Friedrich ‌Merz und Verteidigungsminister Boris Pistorius in ‌einem Brief über das Vorhaben informiert, hieß es in dem Bericht weiter.

Der Vorstoß folgt auf die Entscheidung von ⁠Deutschland und Frankreich, das deutsch-französische Kampfjet-Projekt FCAS wegen anhaltender ‌industriepolitischer Streitigkeiten zu beenden. ⁠Die neue Allianz wolle demonstrieren, dass die deutsche Industrie bereit sei, einen Kampfjet der sechsten Generation mit europäischen Partnern zu entwickeln, zitiert die ‌Zeitung mit dem Projekt ⁠vertraute Personen. Eine Möglichkeit wäre, ⁠die Zusammenarbeit mit dem FCAS-Partner Spanien fortzusetzen oder eine Partnerschaft mit Schweden einzugehen. Airbus, Hensoldt und Rohde & Schwarz lehnten der Zeitung zufolge eine Stellungnahme ab. Die übrigen Unternehmen sowie das Kanzleramt und das Verteidigungsministerium seien für einen Kommentar nicht zu erreichen gewesen.

(Bericht von Sabine Wollrab, redigiert von Ralf ⁠Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)